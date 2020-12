Barcelona tiene todo a su favor

Los errores de Emelec le siguen pasando factura, y allanan el camino de Barcelona hacia la final de la LigaPro. Por lo pronto, el Ídolo aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que el tricampeón necesita de un milagro para luchar por el título.

“Lo de Pedro Ortiz (golero de los azules) es un auténtico horror y llegó en el momento en que su equipo luchaba por obtener una victoria que lo habría dejado en una posición interesante de cara a la última fecha. El partido con Universidad Católica es complicado, pero Barcelona puede solventarlo con un empate, porque sabe jugar este tipo de encuentros y al rival incluso le conviene perder. Lo bueno es que depende de lo que haga. Emelec se condenó a esperar otros resultados por sus propios errores”, le dijo a EXPRESO Ricardo Armendáriz, quien militó en los dos clubes del Astillero.

Tal es la ventaja de los dirigidos por Fabián Bustos, que incluso perdiendo podrían pelear por la corona ante Liga de Quito, siempre y cuando el Bombillo no gane con un marcador que le permita remontar el gol diferencia.

En el fútbol profesional no se puede vivir a la espera de milagros. Al final de la temporada cada uno tiene lo que merece.

César Benalcázar preparador físico



César Benalcázar, expreparador físico de la selección ecuatoriana, no es partidario de ese juego de posibilidades.

“En el fútbol profesional no se puede vivir de la esperanza de que otro haga el trabajo que a uno le corresponde. Eso de esperar que en un partido hagan lo que yo no pude en su debido momento, simplemente no es aceptable. Liga de Quito fue el que mejor nivel mostró en la primera fase, de la misma manera que ahora lo hace Barcelona, por eso la final será entre esas dos instituciones, que en la cancha se ganaron el derecho”, sentenció.

Aunque en el fútbol nunca está dicha la última palabra, los dos consultados coinciden en que el asunto está sentenciado y no cuestionan la decisión que tome Universidad Católica en el choque ante los canarios, porque “en el deporte como en la vida, cada quien debe velar por sus propios intereses”.

Nuestro campeonato es muy irregular y el asunto se podría revertir, pero Barcelona ya tiene la ventaja. Difícil deje ir la oportunidad.

Ricardo Armendáriz, técnico ecuatoriano

Ismael Rescalvo tiene su lectura de lo que sucedió con Emelec, aunque se limita al partido con Deportivo Cuenca y no a la serie de equivocaciones cometidas en el año.

“Creo que en el partido más importante cometimos dos errores que no puedes permitirte cuando quieres llegar a la final. Después de lo de hoy (el miércoles) se ponen las cosas difíciles, pero tenemos que hacer el trabajo de ganar el domingo con una diferencia de goles amplia y luego esperar”.

El fin de semana se conocerá al segundo finalista. Por ahora Barcelona parte con ventaja, mientras que Emelec está cerca de cerrar su segundo año consecutivo fuera de las posiciones que lo consolidaron como el mejor equipo en una década.

LAS OPCIONES

La derrota ante Deportivo Cuenca complicó a Emelec. API

Barcelona, 28 puntos +15

Ganar. De esta manera no necesitará de otros resultados.

Empatar. Para tampoco depender de nadie.

Perder. Manteniendo los cinco goles de diferencia con Emelec.

Emelec, 25 puntos +10

Ganar. Deberá hacerlo por cuatro tantos y que Barcelona pierda 0-1. Igualarían en puntos y gol diferencia, pero tiene más dianas anotadas. Cada anotación que reciban los amarillos bajaría la exigencia de convertir para los azules.