Banguera: "Almada pidió a Dreer si la dirigencia me sacaba a mi"

En la cancha protagonizaron espectaculares duelos, pero fuera de ella han mostrado respeto mutuo, por eso no sorprende la sinceridad con la que Máximo Banguera habla de un capítulo vivido en Barcelona, y que tiene directa relación con Esteban Dreer.

Fue el exentrenador del Ídolo, el uruguayo Guillermo Almada, quien le reveló lo que un elemento muy importante de la dirigencia del Ídolo pretendía.

"Almada me dijo, ‘Beto te quiere sacar’. Fuimos (a hablar con Carlos Alfaro Moreno) y hubo cosas que no me gustaron. Allí fue donde esa relación no quedó del todo bien. Era deportivo y bueno, otros temas, por eso es que sonó (Librado) Azcona a Barcelona. Almada dijo que si salía yo, ‘o me traes a (Esteban) Dreer o me voy yo’. Almada iba de frente siempre. Ese fue uno de los primeros problemas. Bueno, problema para él, porque yo sé que no hice nada. Siempre estuve tranquilo. Sé que de mi parte no hubo nada que no esté acorde", dijo Banguera, en el programa Un rato Ameno.

Pese a esto, la oportunidad de vivir una segunda etapa de su relación laboral con amarillo parece seguir de pie para Banguera, quien incluso reveló un anhelo que tiene.

“Mi hijo se quedó en Barcelona. Claro que sí me gustaría volver. Tenemos un sueño, jugar juntos en Barcelona. Las puertas quedaron abiertas. Con Beto hablamos hace 15 días y me supo decir que las puertas están abiertas para cuando quiera regresar. Pero hoy debo cumplir mi contrato con El Nacional”, concluyó.