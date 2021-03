Antonio Valencia se retirará del fútbol en el Querétaro

El ecuatoriano Antonio Valencia aseguró este viernes 12 de marzo que el último equipo en su carrera serán los Gallos Blancos de Querétaro del fútbol mexicano, club en el que se retirará.

"Estoy seguro que Gallos será mi último equipo, hablé con mi familia, pronto cumpliré 36 años. Estoy disfrutando mi paso por aquí y estoy más que seguro que aquí me voy a retirar", comentó en rueda de prensa.

Valencia fichó por el Querétaro en el presente Clausura 2021, con lo que puso fin a una pausa en su carrera de cinco meses inactivo tras terminar su vínculo con la Liga de Quito de su país.

A los 35 años, Valencia es el capitán y líder de los Gallos, equipo que se ubica en la duodécima posición de la clasificación en el Clausura.

"(Cuando me retire) me gustaría que me recuerden con mucho cariño, que la afición de Querétaro me tenga presente como gran profesional y persona y cuando visite de nuevo la ciudad que la gente me tenga presente que hice un buen trabajo", añadió el antiguo jugador del Manchester United inglés.