Agenda deportiva Directv: ¿Qué ver hoy viernes 11 de abril?

¡Prepárate para un viernes cargado de emoción deportiva en DSPORTS! Si te preguntas qué deportes ver hoy o cuál es la programación de DSPORTS para este viernes 11 de abril, has llegado al lugar correcto. Te traemos la guía completa con horarios y canales para que no te pierdas ni un minuto de acción. Todos los eventos marcados con (DGO) también están disponibles en la plataforma DirecTV GO.

Mañana Deportiva: Arranca el día con Waterpolo, Ciclismo y MMA



La jornada deportiva en DSPORTS comienza temprano:

07:00 hs | WATERPOLO: Campeonato Mundial Masculino - España vs. Alemania | DSPORTS + (SD 613 / HD 1613)

07:30 hs | MMA: One Championship - One Friday Fight 104 | DSPORTS FIGHT (SD 615 / HD 1615)

08:00 hs | CICLISMO: Vuelta al País Vasco - Etapa 5 | DSPORTS 2 (SD 612 / HD 1612)

09:00 hs | WATERPOLO: Campeonato Mundial Masculino - Hungría vs. Países Bajos | DSPORTS + (SD 613 / HD 1613)

11:15 hs | WATERPOLO: Campeonato Mundial Masculino - Grecia vs. Japón | DSPORTS + (SD 613 / HD 1613)

Tarde de Partidos y Adrenalina: Euroliga, Sub-17 y Más



La tarde se llena de acción con básquet de primer nivel, la fase final del fútbol Sub-17 y más waterpolo:

13:15 hs | WATERPOLO: Campeonato Mundial Masculino - Montenegro vs. Croacia | DSPORTS + (SD 613 / HD 1613) (✓ DGO)

13:30 hs | BÁSQUET: Euroliga (Temporada Regular) - Barcelona vs. Bologna | DSPORTS 2 (SD 612 / HD 1612) (✓ DGO)

16:15 hs | NATACIÓN: World Aquatics Diving World Cup (Windsord) - Mixed Team 3M & 10M | DSPORTS + (SD 613 / HD 1613) (✓ DGO)

16:30 hs | FÚTBOL: Conmebol Sub-17 Masculino - Fase Final | DSPORTS 2 (SD 612 / HD 1612) (✓ DGO)

Noche de Definiciones y Combates: Fútbol, Boxeo y MMA



Cierra el viernes con más fútbol juvenil, boxeo desde Argentina y la emoción de las artes marciales mixtas:

19:00 hs | FÚTBOL: Conmebol Sub-17 Masculino - Fase Final | DSPORTS 2 (SD 612 / HD 1612) (✓ DGO)

19:00 hs | BOXEO: DSPORTS Boxing - Desde Santa Fe | DSPORTS + (SD 613 / HD 1613) (✓ DGO)

19:00 hs | MMA: PFL World Tournament (Peso Gallo Masc. y Mosca Fem.) - Ronda 1 | DSPORTS FIGHT (SD 615 / HD 1615) (✓ DGO)

Programas DSPORTS: Análisis y Noticias durante todo el día



Mantente informado y disfruta del mejor análisis con la programación especial de DSPORTS:

09:00 hs: DSPORTS Noticias Lite | DSPORTS (SD 610 / HD 1610) (✓ DGO)

11:30 hs: Puede pasar | DSPORTS (SD 610 / HD 1610) (✓ DGO)

13:30 hs: DSPORTS Noticias | DSPORTS (SD 610 / HD 1610) (✓ DGO)

16:30 hs: Fútbol Total | DSPORTS (SD 610 / HD 1610) (✓ DGO)

18:00 hs: DSPORTS Noticias | DSPORTS (SD 610 / HD 1610) (✓ DGO)

22:00 hs: De fútbol se habla así - Colombia | DSPORTS (SD 610 / HD 1610) (✓ DGO)

Mira la tabla completa: