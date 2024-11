Nuevos horarios de cortes de luz en Cuenca para el viernes 29 de noviembre: aquí

Los ciudadanos de Cuenca deberán tienen nuevos horarios de cortes de luz este viernes 29 de noviembre; sin embargo, su duración no ha presentado cambios: siguen siendo de seis o siete horas al día, según el sector de la capital azuaya.

La medida fue anunciada por el Ministerio de Energía y Minas, que a través de la empresa pública Centrosur suministra el servicio eléctrico en Cuenca y sus alrededores. Esta entidad ha compartido los horarios en su cuenta oficial de X para el conocimiento de la ciudadanía.

Inés Manzano, ministra encargada de Energía y Minas, ratificó recientemente la promesa del presidente Daniel Noboa, quien afirmó que los apagones cesarán a finales de diciembre. La funcionaria subrayó que el gobierno está trabajando arduamente para cumplir con esta meta, pero expertos en el sector eléctrico mantienen su cautela ante la situación actual.

Para que ese escenario se vaya configurando de manera favorable, debería primero finalizar la sequía hidrológica que afecta a Cuenca desde julio y ha impactado negativamente los niveles de los embalses, los cuales son fundamentales para la generación de energía hidroeléctrica no solo de la ciudad sino del país. No obstante, expertos afirman que las precipitaciones son necesarias, pero no garantizan la recuperación instantánea de los recursos hídricos ni una solución definitiva a los cortes de luz.

Aunque el clima podría brindar algo de alivio, la solución definitiva a los cortes de luz en Cuenca y en todo Ecuador sigue dependiendo de medidas estructurales y proyectos a largo plazo. La optimización de la infraestructura eléctrica y nuevas inversiones en fuentes de energía son claves para asegurar un suministro estable y sostenible en el futuro.

Horarios de cortes de luz en Cuenca: Consulta el cronograma

Centrosur, la empresa encargada de la distribución eléctrica en Cuenca, ha publicado los nuevos horarios de cortes de luz para este viernes 29 de noviembre. Los ciudadanos pueden consultar los detalles del cronograma a través del documentos en PDF descargable:

Es fundamental que los cuencanos revisen estos horarios de cortes de luz para poder organizarse mejor y evitar inconvenientes en su rutina diaria durante los apagones.

