Tim Cook: de $ 350 mil millones a más de 4 billones, la era que multiplicó el valor de Apple

Cuando Tim Cook asumió el liderazgo de Apple en 2011, el reto parecía imposible: suceder a Steve Jobs, el visionario que había redefinido la tecnología moderna. Pero Cook no intentó ser Jobs. Hizo algo distinto: transformó a Apple en una máquina de escala global.

Ingeniero industrial formado en la Universidad de Auburn y con un MBA en Duke, Cook llegó a Apple en 1998 tras pasar por empresas como IBM y Compaq. Desde su rol inicial en operaciones, rediseñó la cadena de suministro, optimizó costos y apostó por la externalización de la producción. Esa decisión, poco visible para el consumidor, terminó siendo uno de los pilares del crecimiento más sostenido en la historia de la compañía.

De empresa innovadora a gigante de 4 billones

Bajo su mando, Apple pasó de una capitalización de mercado de aproximadamente 350.000 millones de dólares a superar los 4 billones. Más que multiplicar su valor, Cook consolidó el negocio: mantuvo el iPhone como eje central, pero diversificó ingresos con servicios como Apple Music, iCloud, Apple TV+ y la App Store.

También amplió el ecosistema con nuevos productos que marcaron época, como el Apple Watch y los AirPods, y apostó por apuestas más futuristas como el Apple Vision Pro. Su visión no fue reinventar la rueda cada año, sino fortalecer un sistema integrado donde hardware, software y servicios funcionaran como un todo.

El líder discreto que jugó en mercados clave

A diferencia de Jobs, Cook construyó su liderazgo desde la discreción y la eficiencia. Su enfoque fue estratégico: consolidar mercados clave como China —fundamental en producción y consumo— y abrir nuevas oportunidades en India.

Sus constantes viajes y negociaciones en Asia ayudaron a asegurar la estabilidad de la cadena de suministro y el crecimiento internacional. Esa capacidad de gestión silenciosa fue clave para sostener el dominio global de Apple durante más de una década.

Tim Cook, quien lideró la compañía desde 2011, deja el cargo tras consolidar a Apple como la empresa más valiosa del mundo.Efe

Retos: inteligencia artificial y presión regulatoria

Pero su legado no está exento de desafíos. Durante su gestión, Apple fue percibida como más cauta frente a la revolución de la inteligencia artificial, especialmente frente a competidores como Google o Microsoft.

Además, enfrentó presiones regulatorias, especialmente en Europa, donde tuvo que ajustar el modelo de la App Store ante nuevas normativas de competencia digital. Aun así, Cook defendió con firmeza la privacidad de los usuarios, a la que calificó como “un derecho humano fundamental”.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, habla en el Teatro Steve Jobs durante un evento de Apple en el campus de Apple Park en Cupertino, California.Apple

Más allá de los números

Cook también dejó huella fuera del negocio. Impulsó el compromiso de Apple con la neutralidad climática para 2030 y, en 2014, hizo pública su orientación sexual, convirtiéndose en uno de los pocos CEO de grandes tecnológicas en declararse abiertamente gay.

“Si esto ayuda a alguien a aceptarse, vale la pena”, dijo entonces.

Hoy, a sus 65 años, deja el cargo con una frase que resume su paso por la compañía: liderar Apple fue “el mayor privilegio” de su vida. Su legado no es el de un inventor, sino el de un arquitecto que tomó una visión… y la convirtió en imperio.