Lady Gaga dará un concierto virtual en el Fortnite Festival, ¿cómo verlo?

Lady Gaga, la icónica cantante y actriz ganadora del Oscar, ha confirmado su participación en el Fortnite Festival de Epic Games, trayendo consigo skins exclusivas y sus principales canciones en un concierto (virtual) para deleitar a los jugadores del popular videojuego.

Kubox abre sus puertas como la primera arena de eSports en Ecuador Leer más

La noticia fue confirmada por la propia cantante a través de su cuenta en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), donde también adelantó la próxima skin que estará disponible.

El Fortnite Festival, lanzado en diciembre pasado como un nuevo modo de juego desarrollado por Harmonix, se ha convertido en un escenario para destacadas colaboraciones musicales, incluyendo al cantante pop The Weeknd en su debut.

TE PUEDE INTERESAR: Niño de 13 años se convirtió en el primer 'ganador' humano del Tetris clásico.

Este jueves, Lady Gaga será la protagonista de esta experiencia con un concierto inspirado en su exitosa gira "Chromatica", donde interpretará sus principales canciones. La lista de temas, revelada hoy por Epic Games, incluye éxitos como "Bloody Mary", "Born This Way", "Just Dance" y "Poker Face", entre otros.

Doom: Así es como el clásico videojuego funciona hasta en pruebas de embarazo Leer más

El concierto está programado para el día 22 de febrero de 2024, aunque la hora exacta de su inicio está pendiente de confirmación, siendo necesario descargar el parche 28.30 para acceder al evento. La temporada del Fortnite Festival 2 concluirá el 22 de abril de 2024 a las 06:00 horas.

Además del concierto, los fans podrán adquirir skins y accesorios exclusivos de Lady Gaga, que estarán disponibles no solo en el Festival Fortnite, sino también en otros modos de juego como Battle Royale o Zero Build, ampliando así la experiencia para los jugadores.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!