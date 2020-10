Gmail estrena un nuevo logo mucho más al estilo de Google

Gmail estrena logo. Google ha decidido dejar atrás el icónico logotipo de sobre de Gmail, dándole paso a un diseño mucho más acorde al que poseen otros productos de la marca. Los colores azul, rojo, amarillo y verde enmarcan la M de la nueva imagen del servicio de mensajería electrónica que es propiedad del gigante de Internet.

Con esta modificación, Google espera ligar la imagen de Gmail a la que ya poseen sus otras plataformas, como Google Maps, Google Photos, Chrome o Drive.

Esta transición no fue del todo sencilla. Fast Company reveló que la empresa consideró eliminar por completo la M o eliminar por completo el color rojo de Gmail, pero las personas involucradas en los estudios de investigación no estaban contentas con los cambios. Sin embargo, estos estudios les ayudaron a darse cuenta de que la parte del sobre del logotipo no era un elemento indispensable en el diseño, lo que permitió al equipo experimentar manteniendo la M y agregando la paleta de colores tradicional de la marca.

Google también ha renovado sus logotipos de Calendar, Docs, Meet y Sheets. Estos nuevos logotipos son parte de una renovación más amplia del software G Suite, que ahora ha sido rebautizado como Google Workspace.

A la par, Google está intentando fusionar Gmail, Chat y Docs en una ubicación central, para competir mejor con el enfoque integrado de Outlook.

El caso es que la actualización de Gmail ya se ha liberado para iOS y Android, por lo que se encuentra disponible ahora mismo accediendo a la tienda de aplicaciones y realizando el pertinente 'update' o actualización. Así que si te diste con esa sorpresa, tranquilo: ya sabes la explicación.