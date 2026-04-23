Adiós a las Comunidades: X anuncia su cierre definitivo para inicios de mayo

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Las Comunidades fueron lanzadas por X en 2021 como parte de su intento por competir con plataformas como Reddit o Discord, apostando por conversaciones temáticas más organizadas.



como parte de su intento por como Reddit o Discord, apostando por conversaciones temáticas más organizadas. A pesar de su propuesta, nunca lograron una adopción masiva, pues muchos usuarios continuaron prefiriendo el timeline tradicional o migraron a espacios externos más especializados.



La plataforma X sigue ajustando su ecosistema de funciones. Esta vez, la compañía anunció la eliminación definitiva de las ‘Comunidades’, prevista para el próximo 6 de mayo, una herramienta que buscaba organizar conversaciones temáticas dentro de la red social. Según la empresa, la decisión responde a un “uso decreciente” por parte de los usuarios.

Con este cambio, X apunta a simplificar su estructura y concentrar la interacción en formatos más inmediatos. En lugar de foros organizados por intereses, la plataforma se inclina por dinámicas cercanas a la mensajería directa, en línea con su giro hacia un modelo híbrido entre red social y aplicación de comunicación. La salida de las Comunidades obligará a los usuarios a migrar o replantear sus espacios de conversación dentro de la plataforma.

¿Cómo funcionaban las Comunidades en X?

Creadores de contenido como Speed han pedido a la plataforma reconsiderar la medida, siendo que las Comunidades funcionaban como una herramienta de comunicación directa con los seguidores.Expreso

Las Comunidades fueron diseñadas como espacios temáticos dentro de X, donde los usuarios podían reunirse en torno a intereses específicos: desde tecnología y videojuegos hasta política o fandoms, sin necesidad de que el contenido fuera visible para toda la red.

A diferencia del timeline general, estas agrupaciones permitían publicaciones más focalizadas, moderación interna y reglas propias, lo que facilitaba conversaciones más ordenadas y menos expuestas al ruido habitual de la plataforma. En la práctica, funcionaban como una especie de foro integrado, combinando elementos de redes sociales tradicionales con dinámicas de comunidades digitales más cerradas.

Eran especialmente utilizadas por nichos concretos: creadores de contenido, comunidades fandom, desarrolladores y usuarios interesados en debates más especializados. Sin embargo, su adopción nunca alcanzó niveles masivos, lo que terminó influyendo en su eliminación.

XChat: la alternativa que propone la plataforma

El límite de 350 miembros en XChat es significativamente menor frente a otras plataformas similares.Cortesía

Como reemplazo, X está impulsando XChat, un sistema de chats grupales que busca centralizar la interacción en conversaciones más directas y en tiempo real.

A diferencia de las Comunidades, XChat no está pensado como un espacio de descubrimiento o debate abierto, sino como un canal de comunicación más cerrado entre usuarios. Cada grupo tendrá un límite de hasta 350 miembros, lo que marca una diferencia importante frente a la capacidad potencialmente más amplia de las Comunidades.

La plataforma ya está incentivando activamente a los usuarios a migrar hacia este formato mediante enlaces de invitación, consolidando el cambio hacia una lógica más cercana a aplicaciones de mensajería. No obstante, esta transición implica una pérdida de funcionalidades clave, como la organización temática persistente o la visibilidad estructurada del contenido.

En conjunto, el cierre de Comunidades refleja un nuevo giro en la estrategia de X, que parece priorizar la inmediatez y la interacción privada por encima de los espacios públicos organizados. Aunque XChat ofrece una alternativa funcional, el cambio redefine la forma en que los usuarios construyen y mantienen comunidades dentro de la plataforma.