Uti Torres: La moda como herramienta de autenticidad y empoderamiento

Uti Torres, una de las figuras ecuatorianas más influyentes de la moda, ha logrado proyectarse a nivel internacional gracias a su enfoque innovador y auténtico. Uti ha formado parte en el mundo de la moda por mas de una década y ha trabajado como comercializadora para grandes marcas, ayudando a transformar la forma en que vemos la moda y el estilo personal. En esta entrevista, Uti nos habla de su trayectoria, sus colaboraciones con marcas importantes y su visión sobre el futuro de la moda.

1. Hola Uti, es un gran gusto el tenerte aquí. ¿Podrías contarnos cómo comenzaste tu carrera en la industria de la moda?

El gusto es mío. Todo comenzó con mis estudios en moda en Milán. Desde el primer día siempre estuve buscando oportunidades en la industria, realizando pasantías y voluntariado en ‘fashion shows’ y eventos mientras era estudiante. Poco a poco me fui dando a conocer y se fueron abriendo puertas cada vez más grandes a nivel internacional.

2. Has trabajado con grandes marcas internacionales, ¿Cómo fue la experiencia de colaborar con marcas tan reconocidas?

He tenido el placer de trabajar con el equipo de producción de eventos de moda de Oscar de la Renta y Carolina Herrera, pero el trabajar como comercializadora en la industria de la moda, llevando productos de alta calidad y buen diseño a mujeres de todo el mundo, es lo que más aprendizajes me ha dejado. Ha sido una satisfacción enorme por lo que hago.

3. Como ecuatoriana, ¿cómo ha influido tu cultura en tu enfoque hacia la moda y el estilo personal?

Soy de esas personas que lleva sus raíces a donde quiera que vaya. Creo que de donde vienes y las personas que te han rodeado a lo largo de tu vida cuentan tu historia, moldean quién eres hoy y tienen un gran impacto en tu estilo y en cómo te presentas al mundo. En mi caso, uno de los proyectos más grandes y exitosos que he liderado se basó en rendir homenaje al diseño y la producción local en Ecuador, trabajando con talento local y llevando una parte de nuestras raíces al mundo.

4. ¿Podrías compartir con nosotros qué habilidades consideras esenciales para alguien que quiere triunfar en la comercialización de moda?

Conocer tu mercado y saber qué diferencia tu producto de los demás. Todos tenemos una historia que contar y ahí es donde está la magia: en cómo te diferencias de otros. Cuenta la historia del

producto: ¿Por qué nació? ¿De dónde viene? ¿Qué tiene de especial su proceso de producción? ¿Quiénes están involucrados? Hoy en día, las personas quieren conectar más allá de lo tangible.

5. En tu opinión, ¿Cómo está cambiando la industria de la moda con la creciente influencia de las redes sociales?

Hay de todo. Hay quienes siguen ciegos a ver más allá de las tendencias, atrapados en este círculo vicioso, pero también se está empezando a abrir la mente de las personas, quienes ahora cuestionan de dónde vienen los productos, cómo se están creando y por qué. Es una revolución, una búsqueda de algo más que solo moda, sino conexiones, historias y un propósito claro. Yo estoy en ese lado de la ecuación.

6. Sabemos que la moda está cada vez más vinculada a temas de sostenibilidad. ¿Cómo abordas este tema en tu trabajo y qué crees que se puede hacer para que la industria sea más responsable?

No hay nada más sostenible que conocer tu estilo personal. Y en eso se enfocan mis cursos digitales y mis mentorías. Que puedas tener la confianza para saber qué es para ti y qué no, y no caer en el consumismo. Que puedas decir no a lo que no es para ti bajo la presión social de querer pertenecer. Y que puedas aprender a hacer compras conscientes y responsables, sabiendo cómo convertirlas en piezas versátiles y sacarles provecho durante muchos años en tu armario.

7. Has trabajado con muchas personas a lo largo de tu carrera. ¿Cuál ha sido la colaboración más gratificante y por qué?

Sé que cuando me hacen esta pregunta esperan que diga que poder conversar con Oscar de la Renta o Carolina Herrera fue lo más gratificante. Sin duda, fueron experiencias inolvidables y de ensueño, pero si me preguntas lo más gratificante, ha sido trabajar con mujeres, con mis alumnas y clientes. Poder servir, ayudar y tener un impacto directo en sus vidas, estilo y autoconfianza ha sido lo más gratificante de mi trabajo y mi propósito profesional.

8. Finalmente, ¿qué sigue para Uti Torres? ¿Hay nuevos proyectos o colaboraciones emocionantes que puedas compartir con nosotros?

Muy pronto podrán conocer más sobre la nueva línea de moda que voy a liderar, ¡Así que estén pendientes de mis redes sociales porque se viene un nuevo año lleno de proyectos emocionantes!