Prozonas incursiona en el mercado de valores con emisión por $2,5 millones

Publicado por Linda Martillo Creado: Actualizado:

La Promotora Inmobiliaria Prozonas S.A. concretó su primera emisión de obligaciones de largo plazo por un monto de USD 2,5 millones, en una operación que marca su ingreso al mercado de valores ecuatoriano.

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El proceso, reconocido en julio de 2025, representa un paso en la estrategia financiera de la compañía, orientada a diversificar sus fuentes de financiamiento y respaldar el desarrollo de nuevos proyectos urbanísticos.

Acceso al mercado de capitales

La emisión de obligaciones es un mecanismo utilizado por empresas para obtener recursos directamente de inversionistas, sin recurrir exclusivamente al sistema bancario. En este caso, la operación permitirá a Prozonas fortalecer su estructura financiera y asegurar liquidez para su portafolio de proyectos.

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Según explicó José Antonio Cevallos, gerente financiero de la firma, este proceso también refleja la confianza del mercado en la gestión de la empresa.

“Este logro representa la confianza de los inversionistas en nuestra gestión y en la visión de crecimiento a largo plazo”, señaló.

Proyección de crecimiento



Los recursos obtenidos estarán destinados al desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios en ciudades como Guayaquil, Samborondón y Quito, donde la empresa mantiene planes de expansión.

El acceso al mercado de capitales se ha convertido en una herramienta clave para compañías del sector inmobiliario que buscan sostener su crecimiento en un entorno competitivo y con mayores exigencias de financiamiento.

Con esta operación, Prozonas se suma al grupo de empresas ecuatorianas que utilizan el mercado de valores como alternativa para impulsar su desarrollo y consolidar su presencia en el sector.