Paola Neme y su carrera hacia una vida saludable

La determinación, constancia y disciplina que debe tener todo deportista son las cualidades que tuvo Paola Neme para con mucho estudio, trabajo y esfuerzo alcanzar el sueño que se propuso cuando era niña, dedicarse a un trabajo que fusiona dos de sus pasiones: el deporte y la salud.

Inquieta, decidida y con una vitalidad que asombraba a sus padres y a sus cinco hermanos, no solo logró ser nutricionista deportiva, sino también una atleta recreacional, maratonista e incluso finalista de la Maratón de Boston.

“Soy deportista amateur desde el colegio. Empecé con básquet, luego atletismo y ahí me di cuenta que me gustan bastante las largas distancias. Corrí mi primera media maratón a los 16 años y mi primera maratón a los 18 años y desde ese entonces he corrido largas distancias. Hace dos años empecé a hacer triatlón, he hecho dos medios Ironmans y un triatlón olímpico”.

Fue por medio del deporte y su amor por las ciencias y la biología que descubrió cómo la alimentación influía en su cuerpo para tener los logros que necesitaba.

“Yo estaba empezando a hacer distancias más largas y recuerdo el impacto de comer antes de entrenar y cómo eso me ayudaba a tener más energía, me parecía increíble cómo algo que a veces uno no le presta atención puede ser el marcador significativo de tu resultado final en una carrera”.

A corta edad, Paola se apasionó por el deporte, especialmente las carreras de larga distancia. CORTESÍA

A partir de allí fijó su nueva meta, ayudar a las personas a cambiar hábitos alimenticios y buscar su mejor versión desde una alimentación sana y equilibrada sin dietas extremistas o métodos que no son realistas.

Su estilo de vida saludable fue construido por su familia, que, aunque no corren maratones y tienen otro tipo de carreras como ingeniería o diseño, siempre la alentaron e impulsaron en sus competencias y le enseñaron que el ejercicio y una adecuada alimentación son importantes para una buena salud.

Aventurera, estudiosa y enérgica, durante su infancia Paola disfrutaba andar de un lado para otro, de deporte en deporte, estar en actividades extracurriculares, tener una vida muy familiar y con bastantes amigos.

En mi familia me decían que yo era la intensa, la que siempre está con mucha energía.

Y justamente esta pasión por el deporte ha hecho que conecte y fidelice a muchos de sus pacientes que acuden a ella por su relación con el ejercicio.

“La mayoría de corredores y triatletas me dicen ‘tú entiendes al deportista y entiendes por lo que yo estoy pasando’”.

La academia y las competencias

Con la misma emoción que siente cuando está por completar una maratón, Paola se mudó a los Estados Unidos para realizar sus estudios universitarios. Este viaje, lejos de suponer una preocupación, resultó una experiencia excitante que compartió con algunas amigas de su colegio, razón por la cual nunca se sintió desconectada de su hogar.

Siempre me emocionó la idea de estudiar afuera, tener mi cuarto con una roommate y aprender a hacer cosas por mi cuenta, como lavar y especialmente cocinar, actividad que disfruto mucho

Obtuvo su título en Nutrición y Dietética en la Universidad de Pennsylvania y un segundo título en Kinesiología. Después de 4 años de estudio, empezó su “Dietetic Internship” para obtener su credencial de Registered Dietitian Nutritionist en Boston Massachusetts y posteriormente el título de Máster en Nutrición y Salud Pública con un certificado en Nutrición Deportiva en Boston- Simmons University.

Además de sus experiencias universitarias, su amor por el deporte y las competencias la acompañaron a donde sea que fuera. Tanto así que a la par de seguir estudiando su carrera realizó una maratón en Minnesota en el 2014. Y luego en otras ciudades como Chicago, Nueva York y Boston.

Después de estar seis años viviendo lejos de su familia decidió regresar para materializar el sueño que tuvo cuando eligió su profesión: tener su propio consultorio y atender a sus pacientes.

“Tengo pacientes vía online en Europa y Estados Unidos que me conocen por medio de redes y a futuro me gustaría abrir una clínica propia donde integrar diferentes aspectos deportivos, tener nutricionista, deportólogo, fisioterapeuta, un gimnasio y un centro de rehabilitación”, dice con orgullo e ilusión.

En forma, mentalmente

¿Y cómo hace para cumplir todo lo que se propone? El secreto para Paola está en los hábitos, y se levanta muy temprano para entrenar. Sus días no terminan cuando atiende su último paciente, además de seguir capacitándose maneja su propia marca en redes sociales, cuya cuenta de Instagram ha alcanzado los 10 mil seguidores.

Ella maneja sus propias redes sociales y elabora contenido para sus posts e historias.

“La medicina siempre va evolucionando por lo que trato de dedicarme a seguir estudiando y creciendo profesionalmente como mínimo entre una a dos horas semanales. Adicionalmente, asisto a conferencias y seminarios, ya que siempre hay cosas nuevas que aprender”.

Desde su labor explica cómo hoy en día hay más conciencia e información disponible para instruirse sobre los beneficios de la nutrición y asimismo señala que se debe tener cuidado con los mitos que circulan en internet y sobre todo acudir a profesionales que estén bien capacitados.

5 tips para mejorar su relación con la comida

En su blog profesional, Paola comparte consejos para comer saludablemente sin que esto afecte a su salud mental.

Disfruta cocinar, ejercitarse y llevar un estilo de vida saludable. CORTESÍA

Rechace la mentalidad de dietas: olvídese de las dietas extremas, si no hay flexibilidad no hay consistencia. Honre sus señales de hambre: alimente su cuerpo cuando se lo pide para no afectar a su metabolismo. Haga las paces con la comida: elimine su lista negra de alimentos, reduzca el consumo de alguno de ellos, pero no los prohíba totalmente. Desafíe su voz interna: aprenda a detectar esos pensamientos obsesivos e intrusivos sobre lo que come, analice de dónde se originan. Reconozca sus señales de llenura y satisfacción: encuentre su equilibrio entre estar lleno y estar a gusto o satisfecho con aquello que comió.

PERSONAL

Nació en Guayaquil.

Tiene 27 años y está casada.

Estudió Nutrición y dietética, y Kinesiología.

Tiene el Registered Dietitian Nutricionist (RDN), acreditación de ser experta en alimentación y nutrición.