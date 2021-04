Mamá siempre a la moda

Si en mayo de 2020 celebró con el look pijama; dele vuelta a la página. Este año vístase para celebrar. Aun cuando las restricciones han cancelado las reuniones con gran número de personas, le presentamos estilismos que le servirán de referencia para lucir en la intimidad de su hogar. Ya sea para un desayuno, brunch, almuerzo o cena dentro de casa.

La clave para esas reuniones familiares es armar estilismos casuales, con un toque de tendencia ya sea en cortes o tonalidades.

La gama de pasteles se convierte en una de las opciones. En tipo de prendas predominan las mallas enterizas con mangas abullonadas, pantalones palazzo, faldas con vuelos, así como tops con detalles de lazos o tiras cruzadas. Además, siguen reinando los estampados como lunares y maxiflores para dar aires románticos a su estilismo.

Un vestido para cada estilo Leer más

Para cerrar el look no deje de lado los accesorios: las cadenas layering (en diferentes largos) siguen en boga, ya sea con dijes de sus iniciales o figuras como lunas o estrellas. En aretes, con el fin de que no le resulte incómodo con la mascarilla, opte por argollas pequeñas.

Compartimos estos outfists para que se inspire en ese gran día.

Fashion tips

La clave es no lucir prendas que la hagan sentir apretada. Si muestra piernas, cubra el torso con una blusa; o al revés, si usa crop top, opte por un pantalón palazzo.

El maquillaje es sútil. Si aplica base, que sea liviana y ligera. Dé protagonismo a la mirada (debido a las mascarillas), la propuesta es delinear bien los ojos y labial en la gama del nude.

En calzado, si es futura mamá opte por flats o tipo magnolia para dar altura. Y si no está embarazada, los tacones (finos o cuadrados) serán un acierto para estilizar.