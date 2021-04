Gabriela García Schulz, a la conquista de sueños

El mundo de esta joven bloguera, empresaria, mamá, esposa y cocinera amateur se traduce en un lifestyle que resuena en las redes sociales con fuerza. Su manera franca y simpática de abordar diferentes temas con un estilo único y elegante, la ha convertido en un modelo a seguir. A sus 33 años la venezolana (con corazón ecuatoriano) comparte deliciosas recetas que prepara a su antojo, motiva a sus fans a no temerle a los cambios y, sobre todo, cuenta las incidencias de una madre joven y dinámica en este soñado blog.

“Days of Darling representa mi estilo de vida y el día a día que comparto en mi plataforma. Darling es una palabra de cariño y afecto, pero también es alguna cosa favorita, es un estilo visual encantador, es una actitud. Más o menos cuando abrí mis redes sociales empecé una rutina con mi bebé que mantenemos hasta hoy, en la que todas las noches hablamos de lo que hicimos y aprendimos en el día y por lo que estamos agradecidas. Yo pensé que le estaba enseñando a mi bebé un poco de vocabulario, mindfulness y gratitud… pero en realidad me lo enseñó ella a mí, por eso nuestros ‘Days of Darling’”.

Desde su inicio, es notoria la evolución que se ha dado en su blog durante tres años. Hoy, cada uno de sus post son un regalo visual, un compendio de detalles y gestos que suman buen gusto y delicadeza, sin restar esa chispa de espontaneidad que es tan válida como necesaria. “He trabajado toda mi vida por superarme y me he dado permiso de explorar todas mis facetas como mujer. Hoy, el principal objetivo es inspirar a otras personas a desarrollar todo su potencial”.

Una 'outsider' de Quito

Rebelde a su estilo, su familia tiene una historia muy particular, pues son extranjeros y bien recibidos a donde vayan. “Mi padre es español y mi madre chilena, pero ambos crecieron en Venezuela. Mi hermana y yo somos venezolanas, pero crecimos en Ecuador. Mi hermana más pequeña es ecuatoriana en una familia de extranjeros. He vivido en cinco países y tengo amigos del alma por el mundo. Lo rico de ser ni de aquí ni de allá es que me aseguro de invertir mi tiempo en personas que me enriquecen emocionalmente y que puedo aportar en sus vidas también”.

Siente gratitud por Ecuador, pues le ha dado un hogar, trabajo, amigos y futuro. En los últimos 11 años su recorrido profesional ha sido variado e interesante. Trabajó en una multinacional en el área de marketing; luego fue business coach, freelancer, artesana, emprendedora, además de tener un máster en moda, una de sus pasiones. “No sé qué me depara el futuro, pero mi faceta favorita definitivamente es la actual: trabajando en mi propio emprendimiento y creando una marca de lifestyle a mi ritmo”.

Su faceta favorita es la de estar involucrada en su propio emprendimiento. Cortesía

Un planner de lujo

Al nacer su hija Sofía tomó una pausa obligada mientras se replanteaba el plano profesional. La respuesta llegó por sí misma al crear, precisamente, un planificador personal con la idea de apuntalar sus objetivos de manera ordenada y realista: Days of Darling Planner es como una agenda perpetua (no fechada) que ayuda a descubrir sueños y anhelos. Da herramientas de planificación, ejecución y apreciación del progreso del día a día y, al mismo tiempo, para disfrutar el proceso”, explica. Hasta la fecha acompaña a más de mil personas y sigue llegando a más. “Todo ha sido muy orgánico y fluido y vamos así construyendo nuestra tribu de usuarios”. Entusiasta motivadora, ha sido invitada a compartir sus experiencias en repetidas ocasiones, mientras se siente orgullosa de generar empleo en este 2021.

Control en las redes

“Manejo mis redes con límites claros y haciendo las cosas a mi manera. Hablo sobre lo que me nace y que siento que puede aportar. Tomo descansos cuando lo necesito y evito compararme con los demás. Siempre hay gente que la tiene mejor o peor, o que es totalmente diferente a lo que muestra en redes sociales. Lo que no tengo es control sobre cómo la gente percibe lo que yo muestro. Si pongo una foto de una sala perfecta, un video de mi hija comiendo divina y educada o una selfi bonita, y los demás quieren asumir que esa es mi dinámica de vida el 100 % del tiempo, esa es su decisión. Cómo uno percibe, procesa y juzga la información de los demás habla más de uno mismo que de los otros”.

Cara a cara

¿Cómo es su matrimonio? Somos personas totalmente diferentes, a veces somos perros y gatos, pero siempre caminamos hacia el mismo norte. Él me apoya en todas mis locuras y me baja a tierra cuando es necesario. Yo lo motivo cada día a ser mejor y a ver más allá de todo.

Su hija, su inspiración... Nunca imaginé la hija que me tocaría. ¡Es una niña increíble! No hay mejor compañía que ella. La llevo a todo lado, me ayuda con las tareas de la casa, conversamos mucho y creo que soy muy afortunada por tenerla a mi lado.

¿Cómo lograr un lifestyle? Vivir un día a la vez, crear un hogar donde quieres estar y compartir, cocinar rico, simplificar todo lo que se pueda, ponerte como personaje principal de tu vida, enriquecerte de cosas intangibles, darle valor al trabajo de los demás, admirar la naturaleza, cuidar a los tuyos, vivir tu propósito y estar bien adentro para poder repartirlo hacia afuera.

Conflictos y problemas siempre existen... Los míos son problemas de todo tipo: de salud física y mental, matrimonio, crianza, economía familiar, laborales, sociales, familiares… Unos los ataco de raíz y los resuelvo como una ‘genia’, otros los voy dejando de lado hasta que me alcanzan y los tengo que enfrentar sí o sí…

¿El peso es algo que la agobia? Claro que sí, es un punto importante en mi vida en este momento, no porque no me acepte como soy, ni porque quiera encajar en un estándar de belleza, sino porque significa que hay algo en mi vida que necesita atención y trabajo personal. No te digo que me agobia, pero sí es algo en lo que estoy poniendo atención para estar saludable y vivir a mi máximo potencial.

¿Qué aprecia más de su vida? La suerte que he tenido de base (mis padres, mi educación, mis valores, mi gente, mi seguridad) y la habilidad que he tenido yo misma para explotar esa suerte y construir sobre ella con trabajo propio.

¿Cómo ha llevado la pandemia? Desde renunciar a mi trabajo formal, ver nuestros ingresos familiares reducidos a la mitad, convertir mi casa en un kínder improvisado para entretener a una hija única, batallar con la convivencia con mi esposo y la salud mental, tomar decisiones sobre educación y estilo de vida, cocinar mil recetas deliciosas, ir abriéndonos poco a poco y superando el miedo... hasta sentir que tenemos un buen ritmo y algo de control de nuestra vida en pandemia… Ha sido duro, pero nos ha hecho mejores personas.

Un buen estilo de vida, dice Gabriela, se consigue al vivir un día a la vez, crear un hogar donde quieres estar y compartir, cocinar rico y simplificar todo lo que se pueda. Cortesía

Personal

Ocupación: Empresaria y bloguera.

Estudios: Administración de Empresas y Negocios Internacionales. Becada en una universidad en Texas, EE. UU. Tiene una maestría en Diseño de Moda en Madrid.