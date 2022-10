Cervecería Nacional junto a su marca global y principal auspiciante del Mundial Qatar 2022, Budweiser, están en busca de cinco participantes, del cual uno será el gran embajador-a de Ecuador. Disfrutará 5 días en Qatar y vivirá una inolvidable experiencia entre partidos de fútbol y una agenda de eventos extraordinarios compartiendo con celebridades internacionales como solo una marca global puede ofrecer.

En ese contexto, se lanzó la serie digital 'Camino a Qatar', material audiovisual donde quedará grabado el proceso de búsqueda y selección de perfiles que podrían representar al país en el variado itinerario de actividades que Budweiser tiene preparado para los delegados de los más de 70 países asistentes.

Las ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Manta ya recibieron la visita de la van Budweiser #CaminoaQatar desde donde el equipo de marca en Ecuador continúa alentando a que a los consumidores que se inscriban. De igual forma, los interesados pueden registrarse en http://budweiser.com.ec/caminoaqatar desde cualquier parte del país y participar por un cupo para vivir en directo todos los pormenores de la copa del mundo Qatar 2022.

El ganador o ganadora vivirá la fiesta mundialista con estos beneficios:

Cinco días en Qatar.

Boletos aéreos, comida y traslados incluidos.

Hospedaje en el hotel Budweiser (5 estrellas).

Acceso VIP a dos partidos del mundial.

Ingreso a BudX, la fiesta exclusiva de influencers Budweiser en Doha.

Experiencia en el desierto.

En cada capítulo de la serie 'Camino a Qatar' que estrenó su primer episodio el jueves 29 de septiembre se conocerá a fondo cada perfil preseleccionado, los demás capítulos estarán disponibles el 6, 13, 20 y 27 de octubre a las 20:00.

Cada narración registrará el día a día de sus actividades en lo personal, profesional, y su afición por el fútbol. A partir del 27 de octubre se abrirá el proceso de votaciones virtuales para que los ecuatorianos apoyen a su favorito. El ganador será el representante del Ecuador en Qatar y podrá disfrutar de la experiencia de ser parte de la campaña global de Budweiser llamada 'The FIFA World Cup is Yours to Take' que reúne a los astros del fútbol Lionel Messi, Neymar Jr. y Raheem Sterling como embajadores de la marca.