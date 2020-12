Arthur, el perro que cruzó la selva para encontrar un hogar, ha fallecido

"Arthur ha fallecido ❤️ Tu vida era más grande que la vida misma y todavía te veo y te escucho en todas partes de la casa. Tenías un corazón más grande que el de la mayoría. Tu alma era hermosa y pura... Una cosa que te llevaste contigo es por qué me eliges. Nunca me dijiste. Supongo que no importa", esta es una parte de la carta que dedica el deportista sueco Mikael Lindnord a su perro, en su cuenta de Instagram. Con esto confirma la muerte del "perro que cruzó la selva para encontrar un hogar", la mañana de este miércoles.

Fue en 2014 cuando el público se conmocionó con la historia de Arthur, el perro ecuatoriano que siguió a los integrantes de una competencia internacional de montaña, quienes después decidieron adoptarlo. Helena y Michael Lindnord fueron los que lo hicieron un miembro más de su familia. Desde entonces, la popularidad del can iba en aumento, pues su historia fue contada en el libro ‘Arthur, el perro que cruzó la selva para encontrar un hogar’ y el año pasado se dio a conocer que el texto será llevado a la gran pantalla a través de una película llamada ‘Arthur, el rey’.

Fue el equipo de Peak Performance de Suecia quien recogió al perrito, esto después de que los empezará a seguir por todo el trayecto del Huairasinchi Explorer, que se realizó en ese año en el país. Al ver que el can no se despegaba de ellos, ni siquiera en los momentos más complicados, la mencionada pareja decidió llevarlo a su casa en Europa, por lo que hicieron todos los trámites correspondientes.

"Extrañaré tus ronquidos además de la cama, tu sonrisa feliz, tu pelo en el suelo y en toda mi ropa. Y atesoraré el recuerdo cuando Philippa te vistió de muñeca y Thor dio su primer paso sosteniendo tu pelaje como un luchador. Gracias Ecuador por prestarnos esta hermosa alma", finaliza la despedida de Mikael Lindnord.