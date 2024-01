Las vacunas 'ahogan' a los centros de rehabilitación

Las garras de las bandas criminales también dejan su marca en las clínicas de rehabilitación. Extorsionan a sus dueños y hasta se llevan a internos para que sigan delinquiendo en las agrupaciones. Así de ‘atroz’ está la situación.

Un ciudadano, quien hace poco volvió a tener un establecimiento de este tipo, cuenta que intentaron extorsionarlo en dos ocasiones, mandándole mensajes a sus redes sociales durante el tiempo que ya no estaba en la actividad. Los malhechores lo amenazaron diciendo que lo tenían “ubicado”, pretendiendo obtener dinero a cambio de no hacerle nada malo, hasta que se percataron de que realmente ya no tenía un centro de tratamiento.

El hombre, tras más de 20 años dedicado a esta labor, mantiene contacto con otros propietarios y trabajadores de estas instituciones, y por eso supo de un caso horrendo ocurrido recientemente en un cantón de la provincia del Guayas.

“Un conocido mío tuvo que dejar de trabajar ahí porque la amenaza fue general. Se salieron chicos (internados) porque supuestamente eran de una mafia (...). Dieron de alta a tres o cuatro, porque (una banda) les exigía que estas personas salgan”, relata. Pero ni siquiera eso les pareció suficiente a los malandrines, quienes además exigieron un pago para dejar de hacer sus ‘travesuras’.

El dueño de otra clínica, ubicada en el sur de Guayaquil, también cuenta brevemente su preocupante situación. Él, cuando le es posible, procura ayudar a chicos de la calle para que puedan superar su adicción. Sin embargo, en ocasiones ha recibido amenazas de personas que buscan que los jóvenes no se recuperen, para poder seguirles vendiendo sustancias.

La presencia de bandas delictivas en ciertas zonas del Puerto Principal provoca que estas áreas se vuelvan inseguras. Y eso genera otro efecto: que sea difícil poder realizar en estos sectores clausuras en centros clandestinos.

Hasta el viernes 29 de diciembre, 15 centros de rehabilitación ilegales fueron clausurados en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón). Algunos de ellos estaban en zonas peligrosas de la ciudad.

“Afortunadamente, tenemos una permanente comunicación con la Policía Nacional, que está dispuesta a brindarnos el respaldo y el resguardo (...). Cuando hay zonas de más alto índice de peligrosidad, el contingente policial aumenta”, señala Khristie Vera, directora zonal de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess).

Los sectores más complicados son Monte Sinaí, el Guasmo y Bastión, aunque durante este año, por suerte, no han tenido algún inconveniente en los operativos

