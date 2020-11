¿Transición o deriva al final del mandato?

El mandato entra en la recta final. Al presidente Lenín Moreno le restan seis meses y días para completar su periodo y la expectativa por las decisiones que pueda tomar en el último semestre generan inquietud. Los recientes decretos y acciones de su entorno ya le han generado más críticas que aprobación.

Los números tampoco le acompañan en el ocaso de su presidencia. La organización internacional Directorio Legislativo, en su estudio ‘Imagen del poder. Poder de la imagen’, lo ubica como el presidente con la menor percepción positiva de Centro y Sudamérica, con apenas un 7 %; cifras similares a las que manejan algunas encuestadoras del país.

La emisión de la normativa con la que echó abajo la reducción del 50 % de su salario, del vicepresidente y sus ministros que tenía como objetivo contribuir ante la crisis económica que atraviesa el país, es para la académica Natalia Sierra una muestra de que al ser un Gobierno sin un capital político que defender, no reparará en las decisiones que tome en el último tramo, así estas sean mal vistas por la población.

El economista Alberto Acosta Burneo considera que en esta última parte no se debe poner al país en una suerte de ‘deriva’, sino intentar dejar sentadas las bases, sobre todo en lo económico, área en la “que queda todo por hacer, porque se avanzó poco, por dar prioridad a lo político”.

“El único avance importante fue la renegociación de la deuda, hay que reconocerlo, pero la crisis fiscal sigue siendo de gran magnitud. Hay que trabajar en la optimización del gasto público y eso requiere trabajo porque no se trata de recortar por recortar”, le dijo Acosta a EXPRESO.

Los expertos económicos también creen que hay acciones directas que podría aplicar el gobierno antes de su salida, como la reducción de aranceles y la simplificación de trámites para la producción. Para otras decisiones, le tocaría negociar con los grupos políticos en la Asamblea para empezar, por ejemplo, a elaborar reformas laborales y a la seguridad social profundas.

“Evidentemente, varios temas no se concretarían con la actual administración, pero empezar sería un avance importante. Ni los ecuatorianos ni las autoridades pueden pensar que como ya faltan pocos meses, no se debe hacer nada. Este gobierno debe aprovechar que no tiene nada que perder, está de salida, para enderezar algo de lo que no se hizo en tres años y medio”, cree Acosta.

Al respecto, Mauricio Gándara, diplomático y exministro de Gobierno, es poco optimista. Basado en la experiencia de los últimos años, en los que “la reacción ha estado sobre la planificación”, considera que la administración de Moreno no tomará hasta mayo ninguna iniciativa de acción de gobierno que le distinga.

“A esos seis meses hay que quitarles tres, porque entramos en campaña electoral. A eso hay que sumarle que en la Asamblea difícilmente podrá lograr consenso alguno en la eventualidad de que presente una iniciativa. En época electoral nadie querrá identificarse con el gobierno”, le dice Gándara a este Diario.

Los hechos le dan la razón. En la Asamblea el propio movimiento Alianza PAIS, con el que llegó al poder, lo desconoce y niega haber cogobernado en alguna etapa de la administración.

Pero Vladimiro Álvarez, exministro de Gobierno, considera que el desempeño del actual régimen no debe ser visto en blanco y negro. Destaca el rol de algunos funcionarios que podrían tener un papel determinante en la última parte del mandato.

“El presidente en esta etapa final, que podría ser tomada como de transición, más que tomar medidas económicas, debe generar y mantener un clima de estabilidad para trascender en objetivos comunes que puedan ser aplicados en el siguiente gobierno, por el bien del país”, argumenta Álvarez.

Reforma. Desde julio el gobierno ha experimentado casi una decena de cambios en el gabinete para afrontar los últimos meses.

La designación del exvicepresidente Alberto Dahik como asesor económico trajo comentarios a favor y en contra.

Sectores sindicales se reunirán para analizar los últimos seis meses de gobierno y decidirán acciones de hecho.

El presidente Moreno ha empezado a retomar la participación en actos públicos, limitada en tiempos de pandemia.