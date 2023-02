La tozudez, el veneno socialcristiano

Está a un ‘tris’ de sucumbir. Tras los resultados inéditos, al menos de los últimos 30 años, del Partido Social Cristiano en los comicios seccionales del 5 de febrero pasado, el futuro de la organización política se ha vuelto incierto. Panorama aupado, principalmente, por la poca o nula responsabilidad que sus máximos líderes han asumido con esta derrota y que, desde la propia directiva del partido, no consideran que amerita mayores cambios estructurales internos. Una posición que, según sus excoidearios y analistas consultados por EXPRESO, condenarán a la muerte súbita del partido.

Un desentendimiento que inicia por su líder máximo, Jaime Nebot, quien, a pesar de señalar que “un alcalde o un prefecto no solo debe hacer obras públicas y mejorar los servicios, sino representar a todos los ciudadanos (...)”, también responsabiliza a otros del fracaso de su partido. “La ambición, no la aspiración, y actuar con el hígado no son la estrategia correcta para que se corrijan errores. Los que se postularon para no ganar, sino para hacer daño, cometieron una gran equivocación, pues acabaron entregando la ciudad y la provincia a quienes odian irracionalmente (...) y, peor aún, los convirtieron en víctimas”, sostuvo el líder del partido.

Uno de los que “se postuló para no ganar” fue Andrés Guschmer, excandidato a la Prefectura del Guayas por el movimiento RETO y exconcejal de Guayaquil del Partido Social Cristiano. “El cambio es un motor de la política y, al igual que la mayoría de guayaquileños y guayasenses, considero que la sociedad pedía un cambio”, dijo Guschmer al ser consultado por este Diario sobre las causas que, según él, hicieron que la ‘6’ pierda fuerza a nivel nacional. Un clamor ciudadano que, según continúa, no está en el radar de la mayoría de organizaciones políticas, entre ellas la socialcristiana, y que se origina por la “ausencia de renovación y apertura a nuevos protagonistas” en la palestra política.

Perfiles con los que el Partido Social Cristiano sí contaba, pero que “permitió su salida” por el liderazgo vertical de la organización política, según explica Xavier Flores, analista político. “En el caso de Guayaquil, Cynthia Viteri no era una candidata muy sólida y jugó para una estructura que se estaba desgranando. Eso se hizo notorio con las fichas que, incluso, corrieron en su contra. De alguna manera lograron contener el tema porque si personajes como Cristina Reyes se lanzaban para la Alcaldía de Guayaquil, Viteri quedaba cuarta o peor”, destaca. Asimismo, hace hincapié en que tanto Pedro Pablo Duart como Andrés Guschmer, candidato al sillón de Olmedo y al Gobierno Provincial del Guayas, respectivamente, lograron arrancar una votación significativa.

Este Diario se contactó con exfiguras del Partido Social Cristiano para conocer sus lecturas sobre el declive de su excasa política y el rumbo que le avizoran. Doménica Tabacchi, exvicealcaldesa de Guayaquil, respondió al acercamiento, pero aseguró que se encuentra retirada y que “de la política no quiero ni opinar”. Asimismo, el equipo de comunicación de Nicolás Lapentti, exprefecto del Guayas que en las seccionales de febrero pasado buscó ser electo para un período más, señaló a este Diario que no daría declaraciones y que es posible que las pueda dar “en la semana entrante”. Por su parte, los exlegisladores, César Rohon y Cristina Reyes, no respondieron al requerimiento planteado.

En los comicios de 2019, el Partido Social Cristiano obtuvo 8 prefecturas y 43 alcaldías. Mientras que en estas seccionales ganó 4 prefecturas y 33 alcaldías

Pese a los malos resultados, el desembarco de varias figuras del proyecto político y las críticas al liderazgo vertical de la organización, Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, señala que “el liderazgo de Nebot está intacto. Seguirá siendo el líder de nuestra organización”. Asimismo, ratifica su confianza en Viteri señalando que ella seguirá siendo parte del partido. Por otro lado, al ser cuestionado sobre la responsabilidad de la organización en la dimisión de varias de sus figuras, Serrano indica que “el partido no puede ser responsables de las ambiciones personales desmedidas de unos poquísimos (...). Creo que ya se fueron todos los que tenían que irse”.

Sin embargo, según Flores, ni Nebot ni Viteri están en la posición de brindarle un respiro al partido y que, incluso, de persistir en la misma idea, podría acabar definitivamente con la organización política. “No sé si así tendrá mucho futuro el Partido Social Cristiano. Está a un infarto de terminarse. En este momento, si a Nebot le llega a pasar algo y no puede continuar liderando, el partido desaparece. La lista 6 está a una persona de extinguirse”, sostiene e indica que la salida más obvia es la democrática (para que se elijan sus nuevos liderazgos), pero, según continúa, “al ser un partido vertical desde siempre, cualquier recomendación que se le haga va a caer en un saco roto”.

Una duda que también está sembrada en uno de sus excoidearios. “¿Quién puede reemplazar a Jaime Nebot o a Cynthia Viteri? Esa es una buena pregunta, pero que deberían responder los militantes del Partido Social Cristiano. Guayaquil le reconoce a Jaime Nebot su gran labor como alcalde, eso es algo que no va a cambiar incluso con esta dura derrota, pero su rol en la vida política es algo que él deberá analizar y resolver”, indica Andrés Guschmer, excandidato a la Prefectura del Guayas por el movimiento RETO y exconcejal socialcristiano de la urbe porteña, quien se atreve a dar un perfil de salvación.

“Por afinidad y trabajo realizado desde hace algunos años incluso con ‘La Cantera’ del partido, el hombre de confianza de Jaime Nebot es Josué Sánchez”, continúa Guschmer, quien fue compañero de Sánchez en el Concejo Municipal de Guayaquil. “Seguramente él seguirá estando junto a Nebot en el resurgir que buscará el partido”, continúa y, en el caso de Viteri, señala que ese es un tema más complejo de resolver. “Perder una elección no es el fin del mundo, esa es la esencia de la democracia (...). Yo creo que Cynthia se tomará un tiempo y definirá qué quiere hacer después de más de dos décadas muy sacrificadas de carrera política en el partido”, sostiene.

Sin embargo, según señala Flores, el recambio del liderazgo en el partido para el futuro es un tema que la propia esencia de ‘cacicazgo’ lo impide. “Me sorprendería que (Josué Sánchez, Jorge Acaiturri o Vicente Taiano) tengan la fuerza suficiente para encauzar un cambio a la interna del partido. Es más, en algún momento se darán cuenta, como lo hizo Pedro Pablo, de que es mejor crecer por otro lado”, continúa e indica que, de persistir en la estructura, “lo mejor es que tengan una buena despedida para salir de manera digna”. Escenario impensado por Serrano, quien señala que solo harán cambios de directivas, nuevas figuras y nuevas alianzas en algunas provincias.