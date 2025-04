Simpatizantes de Noboa celebran en Quito mientras avanza el escrutinio electoral

Con pitos, carteles, globos y figuras con la imagen del presidente Daniel Noboa con diferentes indumentarias salieron sus simpatizantes a la avenida de los Shyris, en el norte de Quito, al finalizar las votaciones. Aunque aún no hay resultados definitivos, algunos se muestran confiados y se adelantan a los hechos y anticipan una posible victoria.

El porcentaje de resultados oficiales difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no llegaba al 10 %, pero Martha Moncayo ya se decía feliz porque ya consideraba a su candidato un ganador. "Estoy contenta por ser ecuatoriana y tener un presidente joven con nuevas ideas", dijo. Según su criterio, en el movimiento opositor, la Revolución Ciudadana, hay la intención de desestabilizar.

Para la mujer, que dijo ser de la tercera edad, en un año Noboa hizo muchas cosas y esta sería la oportunidad de que trabaje más por el país. Moncayo contó que en las elecciones pasadas, luego de la muerte cruzada que declaró el expresidente Guillermo Lasso, ella apoyó al candidato Fernando Villavicencio, quien fue asesinado en la campaña. Luego del debate, se decidió por Noboa.

"Soy viejita pero tengo energía. Vine con mi hermana mi hija , mi sobrina y mi nieto", dijo, mientras ondeaba una bandera morada con el número 7 en color amarillo.

A la espera del conteo del CNE

Adentro de la sede hay decenas de personas esperando que suba el porcentaje de actas escrutadas en el CNE. Está el asambleísta electo Andrés Castillo, quien señaló que era momento de ser cautos hasta que la tendencia sea irreversible para hacer un pronunciamiento oficial. Sin embargo, sonreía con el entusiasmo de la gente que en ciertos momentos se unía en el grito de "Noboa, presidente".

Castillo compartió datos que el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) ha recopilado hasta el momento, como parte de su control electoral en las 24 provincias del país y en las circunscripciones del exterior. Entre las incidencias que encontraron están supuestas suplantaciones de identidad en Imbabura, Esmeraldas, Loja y Sucumbíos; supuestas marcaciones de papeletas en Esmeraldas y supuestas papeleras falsas en Manabí, entre otras.

Mientras el escrutinio continúa proyectándose en las pantallas dentro de la sede, afuera suenan las vuvuzelas, algunos autos y hasta buses se detienen a pintar para apoyar a los simpatizantes de Noboa y hay personas repartiendo una especie de fanzine con parte del plan de Gobierno de Noboa, mientras una mujer vende pequeños capibara con gorra y bandera de ADN. La moda de este popular animalito ha llegado hasta la política y aplaca el nerviosismo en la espera de resultados definitivos.