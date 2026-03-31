RC no descarta apoyo a Muñoz para reelección en Quito, pero evalúa otras candidaturas

La presidenta de la RC no descartó otras opciones para la candidatura por la alcaldía de Quito

En una entrevista concedida este martes 31 de marzo en Primera Plana, Gabriela Rivadeneira, actual dirigente de la Revolución Ciudadana (RC), abordó el tema de la posible reelección del alcalde de Quito, Pabel Muñoz. La conversación giró en torno a las tensiones internas que se han evidenciado dentro de la organización, y a la desafiliación de los posibles candidatos para las próximas votaciones.

Rivadeneira reconoció que “en momentos determinados se han dado ciertas tensiones propias de una organización política viva”, pero subrayó que existe un reconocimiento hacia la labor de Muñoz. Según sus palabras, la administración de Quito se encuentra entre las mejores gestiones urbanas de América Latina, pese al “boicot permanente” del gobierno nacional hacia los gobiernos locales y que en caso de que se lance su candidatura recibirá el apoyo del partido.

Reelección y alternativas dentro de RC

Sobre la posibilidad de que Muñoz busque la reelección, Rivadeneira fue clara: “No le han bajado el pulgar al alcalde de Quito”. Explicó que la mayoría de autoridades locales de RC planean postular nuevamente, aunque algunos han decidido no hacerlo por motivos personales. En el caso de Muñoz, aseguró que no existe veto ni rechazo dentro de la organización.

Sin embargo, también reconoció que existen alternativas. El nombre de Paola Pavón, prefecta de Pichincha, ha surgido como posible candidata a la Alcaldía de Quito, dado que no puede buscar la reelección en su cargo actual. Rivadeneira consideró positivo que haya “plan A, B y C”, y recalcó que RC funciona como un equipo político que respalda a sus autoridades, especialmente aquellas que enfrentan ataques y procesos judiciales.

Riesgos legales y estrategia electoral

La entrevista también abordó los riesgos legales que enfrentan las candidaturas de RC debido a la suspensión del movimiento político. Rivadeneira explicó que, para inscribirse como candidatos, las autoridades deben desafiliarse de la organización al menos 90 días antes de la inscripción, o contar con la autorización del partido. Esta última opción es complicada, dado que la organización se encuentra suspendida.

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Por ello, varios dirigentes locales han optado por desafiliarse a la RC para evitar trabas en el proceso electoral. “No queremos correr riesgos”, señaló Rivadeneira, quien insistió en que la estrategia busca garantizar la participación de las autoridades en las próximas elecciones, incluso si deben hacerlo bajo otra organización política.

La gestión de Muñoz y el rol de los gobiernos locales

La dirigente destacó que los municipios liderados por la Revolución Ciudadana han debido asumir responsabilidades que no les corresponden, como la atención a problemas de seguridad, debido al abandono estatal. En ese contexto, resaltó las políticas sociales impulsadas por la Alcaldía de Quito, que incluyen programas para mujeres víctimas de violencia, adultos mayores, infancia y juventudes.

Rivadeneira cuestionó las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial (COTAT), que limitan las competencias de los gobiernos locales en estas áreas. “Es un absurdo retirar a los municipios la capacidad de atender a sectores vulnerables”, afirmó, insistiendo en que la gestión de Muñoz ha sido valorada tanto por la ciudadanía como por las autoridades de RC.

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