Paola Cabezas tras dejar RC: posibles escenarios políticos y candidaturas en 2026

La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) es originaria de la provincia de Esmeraldas

Paola Cabezas fue gobernadora de la provincia de Esmeraldas en el gobierno del expresidente Rafael Correa.

La asambleísta Paola Cabezas oficializó su salida del movimiento Revolución Ciudadana (RC) este 30 de marzo de 2026, una decisión que sacude el tablero electoral previo a las seccionales de noviembre. Tras la suspensión de nueve meses impuesta al correísmo por el caso Caja Chica, la dirigencia dio luz verde a sus figuras para buscar refugio en otros partidos. ¿Es este el primer paso de Cabezas hacia la Prefectura de Esmeraldas o una alcaldía? Entérese de los detalles detrás de esta renuncia clave.

El futuro electoral de Paola Cabezas tras dejar el correísmo

La asambleísta, quien se desempeñó como gobernadora de Esmeraldas bajo el régimen de Rafael Correa, ha guardado silencio ante las consultas de este Diario sobre su posible candidatura. No obstante, en redes sociales cobra fuerza la posibilidad de que opte por la Prefectura de Esmeraldas o una alcaldía en su provincia natal.

RELACIONADAS RC motiva desafiliación de sus militantes para participar en las seccionales

Esta movida responde a una estrategia nacional: la dirigencia de la Revolución Ciudadana solicitó a sus cuadros con aspiraciones electorales desafiliarse para evitar que la suspensión del CNE bloquee sus participaciones en los comicios de noviembre de 2026.

La asambleísta y militante de la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas. ARCHIVO: PAOLA CABEZAS

¿Por qué está suspendida la Revolución Ciudadana?

El movimiento correísta enfrenta una crisis jurídica tras la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), originada por una denuncia del fiscal general (s) Carlos Alarcón. La medida se basa en las investigaciones por presunto lavado de activos en el marco del caso Caja Chica, lo que inhabilita a la organización para presentar candidatos propios en el corto plazo.

Cronología del cambio electoral para la RC:

Marzo 2026: El TCE ratifica la suspensión por nueve meses tras denuncias de la Fiscalía.

Invitación a la militancia: La cúpula del movimiento sugiere la desafiliación masiva de precandidatos.

Noviembre 2026: Fecha definida por el CNE para las elecciones seccionales tras los ajustes al calendario.

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