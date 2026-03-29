Gabriela Rivadeneira: mayoría de autoridades locales de RC irá por la reelección

La presidenta de Revolución Ciudadana también aseguró que habrá algunos cambios para las seccionales 2026

El movimiento Revolución Ciudadana permanecerá suspendido hasta que se conozca qué sucederá con el caso Caja Chica, sobre presunto lavado de activos.

La Revolución Ciudadana alista su participación en las elecciones seccionales de noviembre de 2026. En ese contexto, la presidenta de la organización política, Gabriela Rivadeneira, anunció que la mayoría de sus actuales autoridades locales buscará la reelección.

(NO TE PIERDAS: Decisiones de CNE, TCE y Fiscalía reconfiguran tablero de las seccionales 2026)

La dirigente explicó el alcance de la decisión de solicitar la desafiliación del movimiento. Indicó que el llamado está dirigido a quienes tengan interés y cuenten con la posibilidad real de ser candidatos. En ese sentido, precisó que la dirigencia y la militancia no se desafiliarán.

RELACIONADAS RC motiva desafiliación de sus militantes para participar en las seccionales

A propósito de esa aclaración, Rivadeneira señaló: “Quienes tengan interés de participar electoralmente, alcaldes, concejales, juntas parroquiales, prefectos; la mayoría de los nuestros van a ir a la reelección. Habrá un par de cambios pero la mayoría irá por la reelección”.

CNE actualizó calendario de las seccionales: votaciones serán el 29 de noviembre 2026 Leer más

Los firmantes de la carta contra Luisa González

La referencia a “un par de cambios” cobra relevancia en el contexto de la crisis del movimiento, en la que actuales autoridades locales de la RC tuvieron protagonismo en la disputa contra la expresidenta de la organización, Luisa González.

Marcela Aguiñaga dejó las filas del correísmo. Además, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, no puede aspirar a una nueva reelección. La misma situación aplica para Leonardo Orlando.

En ese escenario, queda por definirse si la RC optará por postular a Juan Cristóbal Lloret, prefecto de Azuay, y a Pabel Muñoz, alcalde de Quito. Todos ellos firmaron una carta en la que cuestionaron el liderazgo de Luisa González, expresidenta del movimiento.

También se debe considerar que existen autoridades en juntas parroquiales y concejalías de distintos cantones. En ese sentido, Rivadeneira no precisó cuáles serán los cambios. Además, en otra parte de su intervención, difundida en un video en redes sociales, señaló que aún no es el momento para definir candidaturas.

El alcalde Pabel Muñoz ha anunciado su voluntad de buscar la reelección en los próximo comicios. Ivonne Mantilla

Llamado de atención a dirigentes provinciales

Durante su intervención, Rivadeneira se refirió al rol del movimiento en la actual coyuntura política y afirmó que algunos dirigentes territoriales no están cumpliendo con sus funciones. En ese marco, planteó retomar el trabajo en territorio: recorrer las calles, tocar puertas y mantener presencia en plazas.

Aseguró que en esos espacios debe promoverse el debate sobre la situación política del país. “Eso es lo único que nos puede ayudar a despertar de esta retórica casi hegemónica que han logrado los medios de comunicación corporativistas anclados a los poderes locales”, aseguró.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!