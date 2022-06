El presidente Lasso pide la renuncia del delegado del Ejecutivo en la Judicatura

"Es un delegado que a mi Gobierno no lo representa". Con estas palabras anunció el presidente Guillermo Lasso su decisión de solicitar la renuncia de Xavier Muñoz Intriago, como delegado del Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura. En un conversatorio con editorialistas de Diario EXPRESO la tarde de hoy, 3 de junio de 2022, el primer mandatario informó que el funcionario fue nombrado durante la gestión de Lenín Moreno y "de él se escuchan muchas cosas en materia de corrupción".

La carta solicitándole la renuncia, comentó el primer mandatario, deberá estar ya en manos de Muñoz a más tardar la noche de hoy y espera que tenga la sensibilidad de presentarla. EXPRESO tuvo acceso a dicha misiva en la que Lasso le dice a Muñoz que esa armonía que debe existir entre el delegado designado y la Función del Estado no existe. "Lo cierto es que no nos sentimos representados por sus actuaciones al frente de la institución", reza parte del documento.

No puede ser posible que el delegado del Ejecutivo que no ha sido nombrado por mi Gobierno actúe de una manera alejado de todo principio ético y siga transitando utilizando el título de miembro del Consejo de la Judicatura delegado por el Ejecutivo. A nosotros no nos representa.

Guillermo Lasso, presidente de la República.