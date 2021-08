Visado habrá hasta dar con su buen uso

Los ecuatorianos pueden viajar a México sin visa hasta el 4 de septiembre, pero conseguirlo no es tan fácil como antes del anuncio del Gobierno mexicano. Un pasaje que costaba $ 800 ahora está entre $ 2.000 y $ 3.757 en las diferentes aerolíneas que ofertan vuelos hasta ese país. No obstante, si se busca un vuelo para después de la entrada en vigencia del visado, los precios están en tarifas desde los $ 544.

Hugo Solórzano es un ecuatoriano que viajó hasta el estado Chiapas, en el sur de México, el pasado 16 de agosto junto a otros amigos por una oferta laboral. Él reconoce que tiene “amigos que quieren venir, pero se complicó su salida”. Afirma que el motivo de viaje de sus allegados es para trabajar, no para cruzar la frontera como “hacen otras personas”.

El jefe de Cancillería de la Embajada de México en Ecuador, Roberto Canseco, indica a Diario EXPRESO que, según los registros, “7 de cada 10 personas estaban utilizando su visa de turista para otros fines, como transitar por territorio mexicano con el fin de irse a Estados Unidos”.

Para la supresión de visa, las personas deben usarla efectivamente para turismo.

Roberto Canseco,

jefe de la Cancillería de México

en Ecuador

La Embajada mexicana en Ecuador registra un promedio de 400 solicitudes de visa desde el pasado 20 de agosto, cuando anunció el requisito para los ecuatorianos. Antes de 2018, recibían aproximadamente 100 pedidos entre todos los tipos de visa. Actualmente, en vista de que no pueden responder todos los correos en el día, abren sus puertas hasta el lunes 30 de agosto para agendar las citas de forma presencial desde las 09:00, por un valor de $ 44.

Galo Moscoso es otro ecuatoriano que está preocupado, pues tiene un viaje de vacaciones junto a otros compañeros de la empresa donde trabaja y teme no poder sacar la visa, por la cantidad de demanda.

“Yo ya tengo los pasajes comprados y también la reserva en el hotel de Xcaret”. Canseco dice que el trámite es “muy ágil” y diferente a los años anteriores, cuando el proceso demoraba varios meses.

Registro. 53.925 ecuatorianos no retornaron de su supuesto viaje de vacaciones a México en 2021.



No obstante, Marjorie Sánchez es sincera y manifiesta que “siempre he estado con la idea de irme del país para tener mejores oportunidades laborales” y no descarta probar suerte en México.

El ministro Canseco señala que los ciudadanos también pueden solicitar los distintos tipos de visa que tiene ese país, pero que serán entregadas siempre y cuando justifiquen los motivos legales y económicos. Mientras tanto, se estima que el tema de supresión de visas no será resuelto antes del 4 de marzo de 2022. Incluso cree que se puede prorrogar hasta el 4 de septiembre de 2022. “Es un proceso que requiere del análisis de ambas partes”, explica.

Inadmisiones en México

El jefe de Cancillería de México, Roberto Canseco, señaló que aun cuando los ecuatorianos tengan su correspondiente visa, podrían ser inadmitidos en el país. “Es muy útil que lleven toda la información de su viaje, boleto de regreso, comprobantes de reserva del hotel, que permita convencer a la autoridad migratoria”.

Un trabajo diplomático

Tras la visita del presidente Guillermo Lasso a México, se conoció que las cancillerías de Ecuador y de ese país trabajarán en conjunto para realizar la II Reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares, con el propósito de restablecer el acuerdo de supresión de visas.

Retorno

Los resultados de la visita

n Ayer por la tarde la comitiva ecuatoriana llegó a la capital. El presidente Lasso comunicó que se efectuaron “contactos orientados a promover inversión en el país”. Por su parte, Julio José Prado, ministro de Producción, informó: “Acordamos regresar a la mesa de negociación del acuerdo comercial, hay avances previos”.