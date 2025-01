El impasse con México, disputa que afecta y sin salida a la vista

A casi nueve meses de la penetración impetuosa de la Policía Nacional en la Embajada de México en Quito, para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, las relaciones internacionales entre ambos países están en el limbo. Para los expertos, consultados por EXPRESO, su desenlace podría durar años.

Y es que hasta ahora “no hemos visto un mayor cambio”, refiere Ivonne Téllez, especialista en Derecho Internacional y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, debido a que las relaciones binacionales siguen congeladas; de alguna manera, siguen entorpecidas. Esto, porque, añade, México ha pedido en ocasiones disculpas; ha pedido que sea Ecuador el que, a través de una disculpa pública, haga algún tipo de reconocimiento y que exprese su responsabilidad; pero, obviamente, Ecuador no lo ha hecho y no cree que, en este gobierno, lo vaya a hacer.

Este hecho, a criterio de Luis Bustamante, abogado, experto en relaciones internacionales y en diplomacia, ha generado repercusiones muy significativas tanto en el ámbito político, diplomático, comercial y social. “Este impasse trajo consecuencias que todavía se están manteniendo”, debido a que no existió un diálogo directo para buscar una solución temprana a este problema internacional.

Efectos a nivel económico

Es por eso que ha existido un estancamiento en el comercio bilateral, señala Bustamante. De acuerdo con datos del Banco Central del Ecuador, de enero a octubre de 2024, productos como el camarón, las artesanías, alimentos para animales, jugos, conservas de frutas, entre otros, se han exportado menos con relación al mismo periodo de 2023. Pero ante esto, Bustamante indica que el Estado no “busca algún tipo de negociaciones para tener un tratado de libre comercio y diversificar la oferta de productos a México”.

A nivel de confianza, a escala internacional, ha sido muy costoso. Lamentablemente la política se mezcla con la economía y el mayor afectado ha sido la inversión extranjera. Alberto Acosta Burneo Analista económico

El analista económico, Alberto Acosta Burneo, comenta que antes del impasse, Ecuador ya tenía una relación delicada con México porque este país no aceptó ni quiso firmar un acuerdo comercial con nuestro país. Esto se negoció durante el gobierno de Guillermo Lasso. Acosta Burneo señala que esta negociación no avanzó porque México, con una visión muy proteccionista, quiso bloquear el camarón y el banano; pero para Ecuador, un acuerdo sin banano y sin camarón no es conveniente. A su juicio, este problema entre ambas naciones lo que hizo fue alejar aún más la posibilidad de un acuerdo comercial.

Su importancia, recalca el economista, es porque era la puerta de entrada a la Alianza del Pacífico; pero “lamentablemente, Ecuador se quedó afuera y se mantendrá así mientras no logre revivir ese acuerdo comercial con México”. No obstante, esta no es la única contrariedad, manifiesta Téllez, también está el daño a nuestra imagen internacional; su repercusión se vio en la inédita ausencia de la gran parte de los presidentes en la XXIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, que se desarrolló en noviembre, en Cuenca, y en sus resultados.

Si los resultados de los comicios tuvieran un giro respecto al gobierno actual, tal vez se pensaría en un acercamiento para restablecer relaciones; pero la riña judicial podría seguir. Ivonne Téllez Especialista en Derecho Internacional y docente de la PUCE

Efectos a nivel comunitario

Otro problema, agrega Bustamante, es que las comunidades tanto de Ecuador como de México han enfrentado dificultades para acceder a los servicios consulares, a pesar de que se hayan abierto oficinas de apoyo consular. “Es esto lo que más nos debería de preocupar”. Además, expone sobre “¿qué hace un estudiante allá o una persona que trabaja allá si no puede renovar sus papeles? Está solo”.

Para Téllez, esto sí afectó al ciudadano común, porque su diario vivir, tanto del mexicano como del ecuatoriano, se volvieron mucho más dispendiosos cuando tocó tercerizar el servicio consular en uno u otro país. “Esto también entorpeció la vida natural de un ciudadano”.

Apoyo internacional

La inseguridad es otra arista. Téllez menciona que este distanciamiento influye en la cooperación internacional. “Se conoce por parte de estudiosos de seguridad, que los carteles mexicanos venden sus (negocios ilícitos a manera de) franquicias. Eso es lo que han hecho aquí; de alguna manera, siguen exportando la narcocriminalidad a niveles que superan a los estados”; en cierta manera, no hay forma de mitigar eso, ya que ni siquiera hay un diálogo. Entonces, esta situación en términos de seguridad “está congelada”.

No se está haciendo mayor cosa; hay una limitación en el diálogo directo. Estamos peleados y ahí nos hemos quedamos; y genera una pérdida de influencia conjunta. Luis Bustamante Abogado, experto en relaciones internacionales y en diplomacia

Sin embargo, mantener una ruptura a largo plazo realmente va a traer implicaciones negativas para ambas partes, asegura Téllez. Acosta Burneo cree que el país tendrá que esperar algunos años para normalizar esta relación por el lado diplomático y crear confianza para firmar ese acuerdo comercial. Lo único que quedaría, a más de esperar quién sea elegido como primer mandatario en Ecuador, en 2025, para ver si entablan diálogos, es que un mediador neutral y reconocido a escala internacional medie entre ambos países, opina Bustamante.

