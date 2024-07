Dializadoras esperan pago inmediato de deuda para no suspender tratamientos

Hubo un primer acercamiento del MSP, pero la propuesta no satisface a las clínicas

Las Clínicas de Diálisis esperan que el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) den apertura a un acuerdo de pago programático de la deuda de más de 140 millones de dólares a 110 dializadoras por atención a pacientes renales. Solicitan un pago inicial inmediato.

Voceros de las dializadoras expusieron la situación crítica desde hace semanas atrás para solicitar el pago y no suspender los tratamientos de los pacientes este 25 de julio de 2024.

(Te puede interesar: ¿De qué se trata el caso Triple A, que involucra al alcalde Aquiles Álvarez?)

Cristina Freire, vocera de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador, explicó que hubo un primer acercamiento con el MSP este miércoles, 24 de julio. Esta institución ofrece el pago de una factura para la siguiente semana, pero no especificó el monto, señaló.

Freire dijo que tendrá otra reunión hoy, a las 15:00, con autoridades de la Gobernación del Guayas y del MSP. “Si lo mismo nos van a decir en la Gobernación, será un parche, nada más”, expresó.

¿Cuánto necesitan las dializadoras para dar el servicio?

La vocera señaló que se necesita el pago de mínimo 11,5 millones de dólares para cubrir la falta de recursos para las 110 dializadoras a nivel nacional, que dan el servicio a 17 mil pacientes. “Si nos traen menos recursos, no alcanzaría”, sostuvo al recordar que la deuda por 13 meses impagos es de más de 140 millones.

Dializadoras piden al Estado un acuerdo de pagos urgente o suspenderán servicios Leer más

Para dializar a esos 17 mil pacientes, solo por un mes, se requieren 11,5 millones. Las dializadoras piden que se les pague el 15 % del total de la deuda, que equivale al pago de tres facturas, según Freire.

Espera que el pago inicial ofrecido se cumpla y se haga un plan programático de pago mensual para salir de la situación y no volver a quedarse sin insumos. Si el primer pago no llega en estos días, la suspensión del servicio será inevitable porque ya no hay insumos para atender, lamento la representante.

EXPRESO consultó al MSP y al Ministerio de Finanzas sobre alguna disposición para destinar recursos a las dializadoras, pero aún no hay respuesta.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO