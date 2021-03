Odontólogos particulares piden frente a Carondelet ser incluidos en plan de vacunación

Un grupo de odontólogos se congregaron este 31 de marzo de 2021 en los exteriores del Palacio de Carondelet para pedir que el Gobierno les incluya en el plan de vacunación, como grupo prioritario.

Los profesionales aseguran que se encuentran en alto riesgo de contagio, porque su trabajo es dar atención a los pacientes dentro de la boca, esta tarea no se la puede realizar a más de 15 centímetros y gran parte del instrumental que utilizan produce aerosoles.

El presidente del Colegio Odontológico de Pichincha, Iván Tinillo manifestó que pese a que se han reunido con varias autoridades y han explicado la situación por la que atraviesan, todavía no tienen una respuesta satisfactoria.

“El doctor Juan Carlos Zevallos (cuando era ministro) no dijo que en efecto estábamos considerados en primer línea. Se fue, llegó el ministro Rodolfo Farfán le enviamos un oficio, fuimos a la Zonal 9 no tuvimos respuesta. Al nuevo ministro, Mauro Falconí, le enviamos otra solicitud, pero no hay respuesta”, señaló Tinillo en entrevista con NotiMundo.

Según datos que maneja el Colegio de Odontólogos de Pichincha, al menos, unos 100 profesionales de esta área habrían fallecido a causa del coronavirus.

Los odontólogos que trabajan en el sector público ya fueron inoculados. Sin embargo, aquellos que ejercen de forma particular no han podido acceder a la vacunación y temen quedar relegados del proceso.