Inicia el juicio para Norma Vallejo por el cobro de diezmos a sus colaboradores

Después de cuatro diferimientos se instaló en la Corte Nacional el juicio por posible concusión en contra de Norma Vallejo, exasambleísta de PAIS. Ella fue acusada por excolaboradores por el supuesto cobro de diezmos para mantenerlos en sus trabajos.

La exlegisladora llegó a la Corte cerca de las 09:00. Sus problemas de salud habían impedido que su juicio se realice antes de este 25 de junio.

En sus alegatos de apertura la Fiscalía aseguró que la exfuncionaria abusando de su cargo solicitaba a sus colaboradores la entrega de contribuciones o cuotas. La Fiscalía se comprometió a demostrar que como asambleísta tenía la facultad de designar funciones y seleccionar a su personal. Además anunció que demostrará que los depósitos de los excolaboradores los recibía en su cuenta personal.

#Ahora | Tribunal Penal de la @CorteNacional de Justicia, integrado por Dra.Dilza Muñoz (ponente), Dr.Marco Rodríguez y Dr. Iván León, instala audiencia de juzgamiento en contra de Norma V., por el presunto delito de concusión, dentro del proceso No 17721-2018-0026. pic.twitter.com/4DogmEphU0 — Corte Nacional (@CorteNacional) June 25, 2020

La acusación particular del caso está representada por Eduardo León Micheli. Él patrocina a los denunciantes Carlos Robles y Norma Villavicencio. Ambos eran colaboradores de Vallejo. El defensor dijo que demostrará que la ex asambleísta, abusando de su cargo público, ordenó la entrega de cuotas. El monto requerido habría sido de al menos el 10 % de las remuneraciones con la advertencia de que si no lo hacían perderían los trabajos. El argumento para el pedido era cubrir la cuota del despacho al movimiento PAIS. El dinero entregaba era utilizado para fines personales.

La defensa de Vallejo también presentará testigos, peritos, documentos durante el juicio.