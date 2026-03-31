Venezuela reactiva emisión de salvoconductos en Uruguay para retorno de ciudadanos

El documento de viaje es apto para ciudadanos con pasaporte vencido, hurtado o deteriorado que deseen retornar

Referencial.Ciudadanos realizan trámites en oficinas consulares, en el marco de la reactivación de salvoconductos para el retorno a Venezuela desde Uruguay.

El Consulado de Venezuela en Uruguay retomó oficialmente la emisión de salvoconductos, una medida que busca facilitar el retorno de aquellos ciudadanos que carecen de un pasaporte vigente. Este instrumento legal está diseñado exclusivamente para quienes poseen un documento de identidad vencido, extraviado, hurtado o en mal estado, permitiendo el traslado por vía aérea con destino final hacia territorio venezolano.

El protocolo administrativo inicia con el registro consular y la presentación de un formulario de solicitud, el cual debe gestionarse con al menos 10 días hábiles de anticipación a la fecha del vuelo. Una vez completado este paso, los interesados deben enviar los requisitos digitalizados en un único archivo PDF al correo electrónico de la sede diplomática.

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Proceso presencial y tiempos de respuesta

Tras la revisión de la documentación, los usuarios deben acudir a la Sección Consular en Montevideo para entregar dos copias físicas de sus documentos. La atención al público se realiza de lunes a viernes en una franja horaria de 14:00 a 16:00. Según informaron las autoridades, el tiempo de entrega del salvoconducto varía entre tres y cinco días hábiles tras la consignación de los papeles.

Entre los requisitos fundamentales se encuentran la cédula de identidad —sea vigente o no—, el pasaporte anterior, la partida de nacimiento y el boleto aéreo confirmado. Para los ciudadanos mayores de 18 años, el trámite conlleva un arancel de 60 dólares, monto que debe cancelarse en efectivo en la cuenta oficial del banco Bandes. Se enfatizó que no se aceptarán transferencias bancarias y que el pago no admite devoluciones.

Exenciones y requisitos para menores

En el caso de los menores de edad, el trámite está exento de aranceles, aunque las medidas de control migratorio son más rigurosas. Si el niño o adolescente viaja con ambos padres, se deben presentar los documentos de identidad de estos. Sin embargo, si el traslado se realiza con un solo progenitor, es obligatorio presentar una autorización notariada y apostillada del padre ausente.

Para aquellos menores que viajen solos o con terceros, el permiso debe estar firmado por ambos padres. Si uno de los representantes reside actualmente en Venezuela, la autorización deberá ser tramitada formalmente ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de dicha jurisdicción.

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