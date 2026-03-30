Embajada de Estados Unidos reanuda operaciones en Caracas tras siete años

La Embajada de Estados Unidos en Caracas reanudó oficialmente sus operaciones después de siete años de cierre.

La Embajada de Estados Unidos en Caracas reanudó oficialmente sus operaciones después de siete años de cierre. Desde marzo de 2019, la labor diplomática estadounidense se había trasladado a Bogotá, Colombia, a través de la Unidad de Asuntos de Venezuela (VAU). La reapertura responde a la nueva hoja de ruta acordada entre ambos gobiernos.

En enero, la embajadora Laura F. Dogu llegó a Caracas como encargada de negocios, liderando los esfuerzos del Gobierno estadounidense sobre el terreno. Su equipo trabaja en la restauración del edificio de la cancillería para preparar el regreso completo del personal y la eventual reanudación de los servicios consulares.

Ceremonia y simbolismo político

A mediados de marzo, la embajada izó nuevamente la bandera de Estados Unidos en Caracas, un gesto cargado de simbolismo tras años de tensiones diplomáticas. El acto se produjo días después de que el presidente Donald Trump anunciara el restablecimiento de las relaciones bilaterales.

El Departamento de Estado destacó que la reanudación de las actividades diplomáticas responde directamente a la operación militar que derivó en el cambio de gobierno en Venezuela. Ambas partes acordaron acelerar el retorno de las delegaciones y avanzar hacia la reapertura de instituciones consulares.

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Agenda bilateral y cooperación estratégica

Las nuevas conversaciones bilaterales han permitido establecer acuerdos para reabrir consulados y aumentar la cooperación en áreas estratégicas. La hoja de ruta contempla tres fases: estabilización política, recuperación económica y transición democrática.

La Casa Blanca y el Palacio de Miraflores, bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez, firmaron compromisos para reformar instituciones, incentivar el comercio y proteger las inversiones extranjeras, con especial énfasis en el sector energético.

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La agenda bilateral también incluye temas de derechos humanos, garantías para inversores internacionales y cooperación en sectores clave como energía y fertilizantes. En las últimas semanas, Estados Unidos flexibilizó algunas restricciones, otorgando licencias a empresas para operar en el sector petrolero y petroquímico venezolano.

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