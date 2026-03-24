Tennessee: Mujer será ejecutada por primera vez en más de 200 años

Un historial de violencia en prisión y el drama de la familia de la víctima marcan el conteo regresivo de Christa Pike

La ejecución de Christa Pike, programada para el próximo 30 de septiembre de 2026, marcará un precedente sombrío en la justicia de Tennessee. Tras permanecer más de tres décadas en el corredor de la muerte, Pike se convertirá en la primera mujer ejecutada en el estado en más de dos siglos. A sus 50 años, la reclusa es la única mujer que aguarda la pena capital en la región, un hecho que ha reactivado el escrutinio sobre el sistema judicial estadounidense.

Pese al avance del calendario, la defensa de Pike libra una última batalla en los tribunales. Según reportes de Miami Herald, la interna sostiene que el protocolo actual vulnera sus derechos constitucionales y su libertad de culto, especialmente tras la actualización de diciembre de 2024 que impuso el uso exclusivo de pentobarbital para las ejecuciones.

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Religión y pentobarbital: El pulso contra el Estado

El pasado 19 de marzo de 2026, el Estado de Tennessee respondió formalmente a la demanda interpuesta por la condenada, desestimando que el nuevo método de fármaco único infrinja la ley. Sin embargo, Pike argumenta que las restricciones para comunicarse con su asesor espiritual budista en los instantes previos a la muerte coartan su fe.

A esto se suma un dilema ético-religioso planteado ante el Death Penalty Information Center (DPIC): la reclusa afirma que aceptar un método alternativo de ejecución la convertiría en partícipe de su propio deceso. Mientras el Estado defiende la transparencia del proceso, la defensa advierte que las "condiciones médicas singulares" de Pike, sumadas a la falta de personal acreditado, podrían derivar en un escenario de dolor, terror y sufrimiento innecesario.

De una infancia rota al rastro de sangre en el bosque

El trasfondo de este drama judicial se remonta a 1995 en Knoxville, cuando Pike formaba parte del programa federal de capacitación Job Corps. Nacida en Carolina del Norte en 1976, su vida estuvo marcada por la inestabilidad: creció en un entorno de negligencia bajo el cuidado de una abuela alcohólica, abandonó la escuela a los 14 años y arrastraba trastornos bipolares y de estrés postraumático que solo fueron diagnosticados tras su arresto.

Christa Pike, condenada a muerte por el asesinato y tortura de Colleen Slemmer en 1995, es la mujer más joven sentenciada a la pena capital en Estados Unidos Death penalty information center

Fue bajo este manto de inestabilidad que Pike, motivada por celos contra su compañera Colleen Slemmer, orquestó una emboscada letal el 12 de enero de 1995. Junto a dos cómplices, trasladó a la víctima a una zona boscosa donde la sometió a una tortura brutal que terminó con su vida. Mientras sus acompañantes recibieron cadena perpetua o libertad condicional, Pike fue sentenciada a muerte.

Desde su condena, su estancia en la cárcel de máxima seguridad de Nashville no ha estado exenta de polémicas. Su historial incluye un intento de estrangulamiento a otra reclusa en 2001 y un plan de fuga frustrado en 2012. Estos episodios, sumados al rechazo sistemático de sus apelaciones, han mantenido vivo el debate ético sobre la pena capital y la peligrosidad de la interna.

Un duelo inconcluso y el cierre de un círculo legal

La inminente ejecución cierra un círculo legal que ha marcado la historia de la justicia estadounidense, pero no pone fin al dolor de la familia Slemmer. May Martínez, madre de la víctima, ha reiterado a WBIR News el calvario que vive hasta el día de hoy: la imposibilidad de enterrar los restos completos de su hija. Debido a que un fragmento del cráneo de Colleen permanece bajo custodia policial como evidencia del crimen, la familia sigue esperando un cierre definitivo.

La fecha del 30 de septiembre de 2026 subraya la perdurable brutalidad de un caso que, tres décadas después, sigue cuestionando los límites de la justicia, la efectividad de los protocolos de ejecución y el impacto de los traumas infantiles en la conducta criminal.

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