Suecia acusa a hombre de drogar y prostituir a su esposa ante 120 hombres

Imagen referencial: La Fiscalía sueca presentó cargos contra un hombre de 62 años acusado de haber drogado y prostituido a su esposa ante al menos 120 hombres.

La Fiscalía sueca presentó cargos contra un hombre de 62 años acusado de haber drogado y prostituido a su esposa ante al menos 120 hombres. El individuo, detenido desde octubre de 2025 tras la denuncia de la mujer, enfrenta acusaciones de proxenetismo grave, violaciones, intentos de violación, abusos y amenazas. El caso ha generado gran conmoción en la localidad de Ångermanland, al norte del país, donde residía la pareja.

Según la televisión pública SVT, el acusado se encargaba de publicar anuncios en internet, organizar las citas, acordar los actos sexuales y los pagos, además de filmar los encuentros, algunos de ellos realizados de manera digital.

Drogada, controlada y amenazada

La investigación revela que el hombre habría drogado a su esposa en múltiples ocasiones y colocado cámaras en toda la casa para vigilarla. Entre el 11 de agosto de 2022 y el 21 de octubre de 2025, la mujer habría sido sometida a encuentros sexuales forzados con decenas de hombres.

De acuerdo con la Fiscalía, el acusado se hacía llamar a sí mismo “el monstruo” y amenazaba de muerte a su esposa, asegurando que la quemaría viva con gasolina o que le cortaría los dedos. Estas amenazas se suman a un historial de violencia, ya que el hombre había sido condenado anteriormente por maltrato y coerción, cumpliendo una pena de cinco meses de cárcel.

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Antecedentes y vínculos criminales

El acusado niega los cargos, aunque ya había sido investigado hace dos años por abusos contra su esposa, caso que fue cerrado en su momento. Además, medios suecos señalan que estuvo vinculado a la banda de moteros “Ángeles del Infierno”.

La Fiscalía planea elevar una acusación formal el 13 de marzo de 2026, y el juicio está previsto para el 13 de abril. El proceso se mantiene bajo secreto de sumario, mientras se recopilan pruebas que incluyen grabaciones y testimonios de los encuentros.

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El caso ha sido comparado con el de Gisèle Pelicot en Francia, cuyo esposo fue condenado a 20 años de prisión por haberla ofrecido a medio centenar de hombres entre 2011 y 2020.

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