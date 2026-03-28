Lula y Sheinbaum mantienen apoyo a Bachelet para la ONU tras el retiro de Chile

El bloque progresista de la región desafía la decisión diplomática de José Antonio Kast sobre la exmandataria

Los gobiernos de Brasil y México ratificaron oficialmente su respaldo diplomático a la exmandataria Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas, desestimando la reciente decisión de la administración chilena de retirar la candidatura desde Santiago.

Fractura diplomática y posturas regionales

La maniobra regional surge luego de que el actual presidente de Chile, José Antonio Kast, decidiera no auspiciar a su compatriota, dejando la postulación sin el apoyo oficial de su país de origen. Ante este vacío institucional, Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum asumieron el patrocinio de la funcionaria para mantener la representación latinoamericana en la disputa por el máximo cargo del organismo internacional.

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La diplomacia brasileña rompió el silencio este fin de semana para sentar su posición frente al veto de La Moneda. A través de sus canales oficiales, Lula argumentó que la ex alta comisionada para los Derechos Humanos posee la trayectoria idónea para convertirse en la primera mujer de la región en dirigir la entidad. El pronunciamiento evidencia el uso político de las candidaturas multilaterales y una clara fisura en las relaciones bilaterales frente a la agenda que maneja la actual administración chilena.

El mandatario brasileño justificó la decisión detallando el historial de la funcionaria en cargos como la dirección de ONU Mujeres y sus dos periodos presidenciales.

Esta acción coordinada desde Brasilia se suma a la postura de Ciudad de México. El pasado miércoles, Sheinbaum confirmó que el aparato diplomático mexicano sostendrá la promoción de la candidata.

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La falta de respaldo del propio Estado de origen de un candidato es una anomalía en los procesos de la ONU, lo que obliga a las cancillerías de Brasil y México a ejecutar un cabildeo externo para evitar que la cuota regional pierda peso en las votaciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General.

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