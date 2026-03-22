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Ciudadanos iraníes se encuentran dentro de su edificio residencial dañado en el sur de Teherán, el 15 de marzo de 2026.ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

Irán amenaza con atacar infraestructuras regionales tras ultimátum de Trump

El presidente de EE.UU. advirtió que podría atacar centrales eléctricas de Irán si no se abre totalmente el estrecho de Ormuz

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió este domingo 22 de marzo que Irán atacará y destruirá las infraestructuras vitales, energéticas y petroleras en toda la región si Estados Unidos cumple su amenaza de bombardear centrales eléctricas iraníes por el cierre del estrecho de Ormuz.

“Inmediatamente después de que las infraestructuras de nuestro país sean atacadas, las infraestructuras vitales, energéticas y petroleras en toda la región serán destruidas de manera irreversible”, amenazó Qalibaf en la red social X.

(Te puede interesar: EE.UU. afirma haber destruido una instalación iraní en el estrecho de Ormuz)

Qalibaf dijo que ese escenario provocaría que el precio del petróleo se dispare durante un largo periodo.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en el epicentro del caos tras la escalada bélica en la región, interrumpiendo una de las principales rutas energéticas del mundo y disparando el precio del petróleo.

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El barril de brent para entrega en mayo llegó a 112,91 dólares, su mayor nivel desde julio de 2022.

Ultimátum de Trump por cierre del estrecho de Ormuz

La noche del sábado 21 de marzo, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio un ultimátum para la reapertura total del estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas; de lo contrario, dijo que EE. UU. podría atacar y arrasar las centrales eléctricas de Irán.

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La mañana de este domingo, el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, que coordina al Ejército regular iraní con la Guardia Revolucionaria, advirtió a Trump de que Teherán atacaría plantas energéticas, de desalinización e infraestructuras de tecnologías de la información vinculadas a Estados Unidos e Israel en la región como represalia.

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