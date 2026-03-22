Agentes de ICE irán a los aeropuertos de Estados Unidos: Esto dijo Donald Trump

El envío de los agentes de ICE, por parte del presidente Donald Trump, se da mientras los agentes de seguridad están impagos

Largas filas se han formado en los principales aeropuertos de Estados Unidos, como es el caso de Atlanta.

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, confirmó este domingo 22 de marzo de 2026 que Estados Unidos desplegará a partir de este lunes 23 de marzo a los agentes de inmigración (ICE) para aliviar la carga de trabajo de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, en inglés), cuyos empleados no cobran desde febrero.

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Homan aseguró que esta medida ayudará a la TSA "a cumplir su misión y a que el público estadounidense pase por los aeropuertos lo más rápido posible".

La suspensión del pago de las nóminas de los trabajadores de TSA ha llevado a que muchos pidan bajas o se hayan despedido, provocando larguísimas colas en importantes aeropuertos como Atlanta, el JFK de Nueva York o el de Nueva Orleans.

Donald Trump: "¡Prepárense!"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el sábado con encargar esta tarea al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si los demócratas no aprueban financiar a la TSA, cuyos funcionarios llevan sin cobrar desde febrero por el boicot demócrata contra la agresiva política migratoria del mandatario.

En un segundo mensaje publicado en su red Truth Social, el republicano aseguró que ya ha instruido a ICE a personarse en aeropuertos: "Espero con ansias la llegada de ICE el lunes, y ya les he dicho: '¡Prepárense!'".

"Hay funciones que podemos desempeñar para liberar a los agentes de la TSA de tareas no esenciales, como vigilar una salida, para que puedan volver a las máquinas de escaneo y hacer pasar a la gente más rápido", explicó Homan.

El Senado rechazó el viernes, por quinta vez desde febrero, financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que lleva en cierre parcial cinco semanas y del que dependen TSA y las agencias migratorias.

La negativa de los demócratas a financiar el DHS se originó después de que en enero dos ciudadanos de Mineápolis murieran por disparos de agentes federales, en el marco de las redadas migratorias masivas activadas por el Gobierno de Trump en el estado de Minesota.

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