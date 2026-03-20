Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Liam Cornejo
Ilustración hecha con IA. Liam Cornejo, de 5 años, habría sido usado como señuelo para capturar a su familia, que tenía un trámite de asilo en proceso con EE.UU.Ilustración / Google AI

Revés judicial en EE. UU. reabre el futuro incierto de Liam Conejo y su familia

Un juez de Nueva York desestimó el pedido de protección del menor y su familia; el proceso entra en etapa de apelación

El proceso legal de la familia de Liam Conejo, el niño ecuatoriano de cinco años cuya detención en Minnesota conmocionó a la opinión pública en enero pasado, ha dado un giro adverso. Según reportes de la cadena CBS News, un juez federal de inmigración en Nueva York negó la solicitud de asilo del grupo familiar, reactivando la posibilidad de una expulsión del territorio estadounidense. La decisión judicial marca un nuevo capítulo en un caso que se ha convertido en el rostro del debate sobre las políticas migratorias vigentes en Estados Unidos.

RELACIONADAS
Kristi Noem

Trump desprecia a Kristi Noem, cara de la ofensiva contra la inmigración

Leer más

La estrategia de la defensa ante la orden de expulsión

Pese a la contundencia del fallo, la batalla jurídica no ha terminado. El abogado Paschal Nwokocha, representante legal de los Conejo, confirmó que la resolución —emitida hace algunas semanas— ya ha sido impugnada mediante un recurso ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). Según explicó la defensa, la familia podrá permanecer en el país mientras este trámite se encuentre pendiente de resolución.

Nwokocha señaló, además, que el juez dictó la orden sin permitir que la familia presentara todos sus argumentos de fondo, una omisión que sustenta la apelación. Por su parte, la abogada Danielle Molliver, integrante del mismo bufete, advirtió a la Radio Pública de Minnesota (MPR) que, de agotarse esta instancia sin éxito, el escenario final para Liam y su familia será la deportación obligatoria hacia Ecuador.

RELACIONADAS

El origen de una detención que dio la vuelta al mundo

El caso de Liam cobró relevancia internacional en enero de 2026, tras su arresto junto a su padre, Adrián Conejo, durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota. La imagen del menor bajo custodia federal generó una ola de críticas que escaló hasta los tribunales de Texas, donde un juez federal ordenó inicialmente su liberación y el retorno de ambos a su residencia en el norte del país.

RELACIONADAS

Incertidumbre legal y rigor migratorio

Hoy, tras este nuevo revés en la corte de Nueva York, el destino del menor y su núcleo familiar queda supeditado a la decisión de la junta de apelaciones, en un contexto donde el rigor judicial parece endurecerse frente a los casos de asilo de ciudadanos ecuatorianos.

Además, el desenlace de este litigio no solo impacta a la familia Conejo, sino que sienta un precedente para otros grupos familiares en situaciones similares bajo la administración actual. Mientras la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) analiza el recurso, la comunidad en Minnesota y diversas organizaciones de derechos humanos han manifestado su apoyo al menor, argumentando que una deportación a Ecuador en las condiciones actuales de seguridad vulneraría el bienestar de Liam. 

Por ahora, el reloj corre para la defensa, que busca evitar a toda costa que el nombre del niño pase de los titulares de prensa a las listas de expulsión definitiva del sistema migratorio estadounidense.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Revés judicial en EE. UU. reabre el futuro incierto de Liam Conejo y su familia

  2. Regularización masiva en España: El plan para blindar salarios que apoya la ONU

  3. Colombia: Familias con el agua a las rodillas buscan refugio tras las inundaciones

  4. Delcy Rodríguez recibe al Senado de EE. UU. en Miraflores: Hacia un diálogo de paz

  5. Radiografía de Babahoyo: lo que dejó la inundación tras cubrir el 90 % de la ciudad

LO MÁS VISTO

  1. ¿Por qué el SRI rechaza la devolución del IVA? Motivos y soluciones

  2. Progen: Delegación de Celec demostró más interés en Disney que en inspección técnica

  3. ¿Qué le pasó a Chuck Norris? Esto se sabe sobre su fallecimiento

  4. Barcelona SC en Copa Libertadores 2026: grupo, rivales y calendario

  5. Cortes de luz durante el toque de queda: Reimberg explica razones de seguridad

Te recomendamos