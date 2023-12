Colombia: Presidente dice que el acuerdo de paz con las FARC "se va a incumplir"

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este miércoles 13 de diciembre de 2023 que el acuerdo de paz que el Gobierno y la guerrilla de las FARC firmaron en noviembre de 2016 "se va a incumplir" por temas de "tierra, territorio y verdad".

"No se va a implementar el acuerdo de paz con las FARC, realmente se va a incumplir ese tratado, porque es un tratado, más que un acuerdo, porque no somos capaces de construir un régimen de verdad, no somos capaces de afectar el territorio y transformarlo positivamente y no somos capaces de repartir la tierra", expresó Petro.

El mandatario, que habló durante posesión del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gerardo Barbosa, manifestó que "el acuerdo de paz es tierra, territorio y verdad".

"En los tres tenemos problemas de implementación. Tierra por razones históricas, porque los tenedores de la tierra no la sueltan (...) Territorio porque ha sido el fracaso histórico del Estado, el Estado no ha sido capaz de transformar el territorio", afirmó.

También dijo que "si se fragmenta la verdad no habrá verdad", por lo cual hizo un llamado para que se restablezca "la unidad integral de la verdad y la verdad debe ser el eje conductor del proceso penal".

El senador Humberto de la Calle, que fue el jefe negociador del Gobierno con las FARC, afirmó que lo dicho por Petro sirve para reflexionar y lamentó que "la vieja idea de la reforma rural ha sido una historia de frustración".

La disputa de la tierra ha sido históricamente una de las causas del conflicto armado colombiano.

Para erradicar esta problemática el Gobierno de Petro está decidido a sacar adelante la reforma agraria que se ha postergado durante décadas y que hace parte del punto uno del acuerdo de paz con las FARC, sobre reforma rural integral.

El presidente Gustavo Petro, en una de sus recientes apariciones públicas. EFE

Esas tierras provendrán de diferentes fuentes, como las que están bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que gestiona los bienes incautados a narcotraficantes, y de un acuerdo con la Federación de Ganaderos de Colombia (Fedegan), algunos de cuyos miembros están dispuestos a vender sus propiedades al Estado para que se haga la reforma agraria.

634 POSIBLES VIOLACIONES DEL CESE AL FUEGO

Los ceses al fuego bilaterales del Gobierno colombiano con los grupos armados ilegales han sido objeto de 634 posibles violaciones este año, señaló este jueves la Coordinadora Humanitaria, conformada por más de 700 organizaciones sociales del país.

Así lo señala el informe 'Las voces de los territorios tejen paz. Reporte Humanitario' que también indica que entre el 1 de enero y el 5 de diciembre de 2023 fueron documentados 1.047 "eventos violentos" en contra de la vida, de los liderazgos sociales, de la restricción a la movilidad de personas y de defensores de derechos humanos.

"El Reporte Humanitario reitera la necesidad de avanzar en los ceses al fuego y lograr un desescalamiento de las hostilidades lo que permite proteger la vida de la población de los efectos del conflicto", destaca el documento de 50 páginas.

Según el informe, el mayor número de posibles violaciones al cese al fuego las cometieron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), con 240 casos; seguido por el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC (207), y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con 140.

El Gobierno lleva a cabo negociaciones de paz con el ELN y con el EMC como parte de la política de 'paz total' del presidente colombiano, Gustavo Petro, con quienes comenzó ceses al fuego bilaterales y temporales en el segundo semestre del año.

Según la Coordinadora Humanitaria, de las 1.047 acciones violentas registradas este año en el país, 407 han sido contra la vida y el ejercicio de los liderazgos sociales; 242 contra la movilidad de personas y la libre locomoción y 187 contra defensores de derechos humanos, entre otros.

Los lugares donde más han ocurrido estos ataques son el departamento del Cauca (188 casos), la región Caribe (174), Antioquia (114), el Catatumbo (87) y Arauca (75).

La Coordinadora Humanitaria afirma que con este informe le entregan al Gobierno colombiano, al alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, al Congreso de la República y a las mesas de negociación con los diferentes grupos armados, "un seguimiento de 2023 y una hoja de ruta para 2024, con el anhelo de una Colombia en paz".

