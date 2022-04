Una presidenta con temor. Esa es la conclusión que tienen algunos miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) sobre la denuncia hecha por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, por una supuesta usurpación de funciones.

Según la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), la independencia de funciones está en riesgo. Además, piden que la Fiscalía General del Estado deseche inmediatamente el "absurdo jurídico" cometido por la presidenta Llori.

Según la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), la independencia de funciones está en riesgo. Además, piden que la Fiscalía General del Estado deseche inmediatamente el "absurdo jurídico" cometido por la presidenta Llori.

"Los disensos políticos deben resolverse donde corresponden, en el poder Legislativo", destaca el comunicado de UNES y señala que pese a los intentos de Guadalupe Llori por "aferrarse al puesto", esperan que las denuncias presentadas en contra de ella se tramiten.

Por su parte, el asambleísta por Pachakutik y miembro del CAL, Darwin Pereira, indica que lo hecho por la presidenta Llori es "una denuncia sin pies ni cabeza". Asimismo, denuncia que la presidenta del Legislativo utiliza a funcionarios de la Asamblea para denuncias a sus propias autoridades. "Es una aberración jurídica", puntualiza.

Una denuncia sin pies ni cabeza, utiliza funcionarios de la Asamblea Nacional para denunciar a sus autoridades, es una aberración jurídica. ¿Qué es lo que tanto esconde que no quiere que la evalúen?

Aspiramos que la justicia no se preste para proteger intereses personales. pic.twitter.com/65O78tYkX5 — Darwin Pereira (@DarwitoPereira) April 9, 2022

Además, Pereira cuestiona el accionar de Llori y señala que espera que "la justicia no se preste para proteger intereses personales". También cuestiona que la presidenta del Legislativo no quiera ser evaluada. "¿Qué es lo que tanto esconde que no quiere que la evalúen?", indicó.

El 8 de abril de 2022, la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, presentó una denuncia ante la Fiscalía por una supuesta usurpación de funciones por parte de los miembros del CAL. En la sesión dirigida por el primer vicepresidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, se aprobó el pedido de apelación a la presidencia de Llori.