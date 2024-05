Medicina alternativa, la nueva cara que gana terreno en el ámbito de la salud

Iridología. Una técnica de diagnóstico no invasiva que examina los patrones, colores y otras características del iris para determinar la salud.

La apuesta a la medicina natural. En los últimos años, la medicina alternativa ha ganado terreno como una opción para quienes buscan una salud integral. Lejos de limitarse a tratar los síntomas o las dolencias, esta práctica se enfoca en la totalidad del ser humano, es decir, lograr un equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu.

Un viaje a la prehistoria de las enfermedades de la Costa Leer más

En las terapias se emplean hierbas medicinales, se realizan limpias energéticas, sonoterapia o terapia del sonido, masaje energético, alimentación consciente, taita tabaco, baños de florecimiento, Reiki, iridología, sauna infarrojo, entre otros métodos. Estos procesos son curativas milenarias, pero en la actualidad hay profesionales que se dedican a aplicarlas a diario.

PODRÍA INTERESARLE (Medicina: una carrera que abraza el avance tecnológico)

“Hay muchas personas que van consecutivamente al médico y ellos no sienten mejoría. Siguen con su presión alta, tienen que tomar los químicos y no estoy diciendo que no vayan, deben hacerlo (...) la ventaja de esto es que pueden tomar ambos producto y ver el resultado”, manifiesta Aracely Tobar, licenciada en Naturopatia.

Asimismo, la persona puede elegir el procedimiento que más le beneficie a su molestia. “Por ejemplo, cuando los pacientes con cáncer deciden no someterse a quimioterapia o radioterapia y en su lugar siguen regímenes dietéticos especiales, biomagnetismo, homeopatía entre otras”, explica Alejandra Gómez, terapeuta y Reiki master.

Normalmente, el sistema nervioso es el más afectado; por medio del Iris, Tobar, pudo observar que el 95% de las enfermedades son emocionales. “Yo viendo el iris me entero de lo que ha pasado y por eso le pregunto al paciente:¿desde cuando tienes eso? porque se ve el antes, el momento y prevenir. En el Iris hay un mapa con todos los órganos y uno puede determinar lo que está pasando con la persona”, comenta Tobar.

La cera de las abejas, medicina ancestral que mantiene su tradición Leer más

La iridología es una técnica de diagnóstico no invasiva que examina los patrones, colores y otras características del iris para determinar la salud general de un individuo. La especialista afirma que uno de los principales beneficios de esta práctica es su capacidad para detectar desequilibrios en el cuerpo antes de que se manifiesten como síntomas físicos “La iridología puede proporcionar información sobre la predisposición genética a ciertas condiciones de salud”.

“Es efectivo y el caso de una niña con la piel quemada es la prueba de que estoy haciendo lo correcto”. agrega la experta.

Para leer sin restricciones, SUSCRÍBETE A EXPRESO