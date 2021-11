La noche de este 22 de noviembre de 2021, el presidente de la República Guillermo Lasso firmó indultos para reducir hacinamientos en los centros penitenciarios, con el objetivo de hacer prevalecer los derechos de los privados de libertad y a su vez aliviar la sobrepoblación carcelaria.

En el comunicado oficial colgado en Twitter se precisa que estos indultos presidenciales son concedidos a las personas privadas de la libertad (PPL) -bajo ciertas condiciones- con parámetros claros de establecer acciones efectivas para recuperar la paz y seguridad del sistema penitenciario, así como tutelar los derechos de las PPL.

Es con hechos y acciones concretas que atendemos al sistema penitenciario y garantizamos derechos. Como parte del #PlanRescateEcuador, mediante Decretos Ejecutivos N° 264 y N° 265, firmé indultos presidenciales para reducir el hacinamiento en los centros de privación de libertad. pic.twitter.com/UZEbrgcjVU — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) November 23, 2021

Mediante el decreto 264, apunta el informe, se indulta a toda PPL que hay sido sentenciadas por infracciones de tránsito -mencionadas en los artículos 383 y 386 del Código Orgánico Integral Pena (COIP)- en donde no se registren muertes ni lesiones.

Por su parte, aquellas personas que están sentenciadas y presentan enfermedades catalogadas como catastróficas y terminales; así también como tuberculosis multidrogorresistentes o coinfección TB -VIH, también son perdonadas por el decreto 265.

Esto, según la presente, consiste en la remisión total de las penas de las PPL. No obstante, no extingue la obligación de la reparación integral de los daños ocasionados a terceras personas. "Tampoco se extinguen las multas y otras penas no privativas de la libertad impuestas mediante sentencia ejecutoriada", apunta el comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.