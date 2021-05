Jaime Nebot: "Respaldaré a Cynthia Viteri en todas sus actuaciones que estén dentro de la ley y la ética"

El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, reacciona. Al ser consultado sobre la investigación abierta por la Fiscalía a la administración de la alcaldesa Cynthia Viteri por supuesto peculado en el marco de los proyectos Letras Vivas, Óleos del Bicentenario y contratos para el trapeo de la ciudad, el líder político dijo que espera lo que esperan todos los ciudadanos: que brille la verdad.

De política hablaremos en su oportunidad, yo espero lo que debe esperar cualquier ciudadano: que brille la verdad. Yo he respaldo siempre a Cynthia Viteri y la respaldaré en todas sus actuaciones que estén dentro de la ley y la ética. Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil.

El exalcalde también se refirió brevemente a lo que se viene luego de la posesión presidencial de Guillermo Lasso a quien respaldó electoralmente en la pasada elección. "Ahora viene lo más difícil, pero absolutamente posible, hacer el discurso realidad. En mi vida lo he hecho", dijo.

Confirmó que el futuro primer mandatario pidió que el ahora legislador socialcristiano, Henry Cucalón, participe como futuro gobernador del Guayas, pero precisó que el partido no ha pedido ni participará dentro del gabinete del presidente electo. "El presidente de la República ha sido claro, ha pedido eso. Yo también soy claro. En alguna entrevista dije, como acostumbro públicamente, no nos interesan los puestos. No vamos a tener un solo ministro en el gabinete. Pero el presidente ha pedido esa colaboración (la de Henry Cucalón), ha señalado el nombre y nosotros lo hemos aceptado".