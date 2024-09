Iván Saquicela: "Deploro el autoritarismo y la pretensión de impunidad"

Enfatiza que no es un ingenuo cuando se señala que no está entre los favoritos. Agrega que nada está dicho en Ecuador

Cuencano, de 49 años; abogado, especializado en ciencias penales y criminología. En el 2007 empezó su carrera en la Función Judicial. Fue conjuez y juez de la Sala Penal. En el 2021 resultó electo presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Es profesor universitario. Entre 2003 y 2007 fue concejal de Cuenca.

El 6 de agosto, Iván Saquicela presentó su renuncia irrevocable al cargo de juez de la Corte Nacional de Justicia. En entrevista con EXPRESO contó que cree que ya cumplió un ciclo en esa función. Está interesado en incursionar en la política. Sabe que el reto es enorme con una papeleta tan abultada, pero asegura que nada está dicho y que Ecuador busca una opción válida.

P. - ¿Por qué dejó la presidencia de la CNJ para emprender una carrera política?

No soy sondeo dependiente, tampoco un calculador electorero, sé que es un desafío. Recorreré el Ecuador. Iván Saquicela Candidato presidencial por Democrasia Sí

R. - Ecuador necesita de ciudadanos comprometidos. Pude tener una posición cómoda, quedarme tres años más como juez de la Corte, a donde llegué por concurso. Entendí de cerca el problema de la inseguridad y el manejo demagógico y político y desde la CNJ no puedo ser parte de la transformación.

P. - La gente se queja por una justicia lenta, incluso en demandas laborales; se ha develado que hay jueces con precio. ¿Se va decepcionado?

R. - Hay problemas de corrupción graves. Me queda una experiencia. Pero siento impotencia, como juez sé lo que hay que cambiar en el país y debo asumir un desafío. La única forma de cambiar la estructura de la Función Judicial y de hacer una reforma política es una Asamblea Constituyente.

P. - ¿Qué le dice su primo Iván Saquicela, expresidente de la Asamblea, sobre la política?

R. - No es mi primo ni en tercero ni cuarto grado. Sectores políticos, que querían deslegitimarme porque yo defendía la metida de manos en la justicia, se inventaron eso. No es mi pariente. Lo conocí en la vida universitaria, somos contemporáneos. Tenemos una posición diametralmente opuesta, fue parte del bloque del correísmo y del PSC. En cambio yo condené al expresidente Correa que hoy me insulta y me dice mequetrefe.

P. - ¿No son cercanos?

R. - Es un mito. Cuando se dio el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura hubo asambleístas en esa línea. Pero me asistió la razón, esos vocales a quienes salvó la Asamblea, esos que repartían cargos como torta en todo el país, esos vocales han sido procesados penalmente.

P. - ¿Usted es anticorreísta?

R. - No soy anti una persona, con franqueza no he pertenecido a ningún partido político. Tengo ideas sobre sociedad, derecho y políticas. Mi posición es de centro, deploro y detesto el autoritarismo, la concentración del poder y las diferentes formas de expresión de dictadura y la pretensión de impunidad y la vinculación de la política con el crimen organizado.

P. - Como expresidente de la CNJ, su rostro es conocido. ¿Por qué con Democracia Sí?

R. - El desafío es grande, frente a algunos candidatos que por su poderío económico y estructuras partidistas cuestionables tienen fuerza. Lo fundamental es la propuesta del movimiento político de un candidato. El Ecuador está buscando una alternativa válida.

P. - ¿Usted es la alternativa?

R. - ‘¿Oiga usted va a ser candidato? Si no tiene chance’... Es un tema de lucha por las ideas. No creemos en alianzas para repartirse el país o para apostarle a la impunidad.

No creo en extremismos. Soy antiimpunidad y anticorrupción, pro valores. Iván Saquicela Candidato presidencial por Democracia Sí

P. - ¿Habla de la Revolución Ciudadana?

R. - El correísmo en la Asamblea votó a favor de Wilman Terán. Se pretendió reformar el recurso de revisión por la sentencia del caso Sobornos. El país entero escucha que el expresidente quiere regresar y la única forma es meter las manos en la justicia. Por eso me dice mequetrefe. ¿Quién lo es? ¿El juez que lo condenó o el condenado que se fugó? Por eso la fiscal habla de narco juicio. Impediré la impunidad y que se profundice la inseguridad.

- Hace un año mataron a Fernando Villavicencio. ¿Está listo para hacer campaña con chaleco antibalas?

- Es doloroso lo que le sucedió. Eso no debe volver a pasar. Corremos un grave riesgo, en lo personal, no solo como candidato, como expresidente de la Corte, como exjuez penal tengo niveles de inseguridad. En enero se puso un dispositivo, explosivo junto a mi domicilio con un panfleto. Hay amenazas reales y se debe cuidar de la integridad de todos los candidatos. Es la inseguridad que vive Ecuador.

