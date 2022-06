Se investiga si manifestantes contaminaron el agua de Ambato

La Fiscalía abrió una investigación previa tras la denuncia de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato (EMAPA). La entidad señaló que desconocidos vertieron tres tachos de aceite quemado en el tanque San Luis de Pasa, que alimenta a la red que baja a Tilulum y que provee de agua a Miraflores, Ficoa, Ingahurco y Cashapamba, Catiglata y Atocha, localidades del centro de Ambato, en donde también está ubicado el Hospital del IESS.

La investigación de la Fiscalía es por un presunto delito contra el agua, un tipo penal que contembla sanciones para los que contaminen vertientes. La pena es de tres a cinco años de cárcel.

La contaminación había ocurrido en la madrugada de este martes 21 de junio de 2022, ya que varios sectores presentaron inconvenientes en sus hogares al amanecer. “La Fiscalía y Policía Nacional levantaron los primeros indicios y practicaron las diligencias pertinentes para esclarecer el hecho”.

En redes sociales, los moradores de Ambato publicaron fotografías en donde se veía el agua con un color oscuro y aceitoso. Así contaminada llegó hasta los hogares de la población.

La Empresa Pública, mediante un comunicado, llamó a la calma. Anunció que suspendió el servicio de agua para unos barrios mientras se realiza la limpieza de todo el sistema y de los tanques de reserva. “Malos ciudadanos de los que no sabemos a quién serían daño, no sé con qué objetivo, el único daño que podían causar es a la propia población, envenenándola”, dijo Sebastián Núñez, gerente de la empresa Pública.

Policía. Los agentes recogieron los primeros indicios para dar con los delincuentes. Cortesía

El 19 de junio, un líder indígena, reunido con más manifestantes, amenazó a la ciudad con cortar el agua si no se unían al paro. “Vamos a tomar sería medidas, en la zona alta, donde es que están ubicados los tanques de la EMAPA. Así es que no se queden solo viendo y observando. Hagamos esfuerzos, no es que de locos los indígenas estamos acá posicionados. Si cerramos el agua ocho días, con qué agua van a comer…”