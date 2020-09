La intervención de los abogados cierra la audiencia de casación en el caso Sobornos

En el segundo día de la audiencia de casación en el caso Sobornos 2012-2016 por el que fueron condenadas 20 personas por cohecho agravado, con el expresidente Rafael Correa a la cabeza de la presunta estructura delincuencial, la intervención de los defensores de los 16 solicitantes cierra la diligencia.

Cada uno de los abogados ha dispuesto de cinco minutos para responder a la réplica de la Fiscalía y de la Procuraduría, que se cumplieron la noche del jueves en la Corte Nacional de Justicia, ante el tribunal de casación. Los conjueces Javier de la Cadena, Milton Álava y José Layedra emitirán una resolución al término de la audiencia. Eso se podría cumplir la próxima semana.

Este viernes, desde las 09:00 los conjueces escucharon a las defensas técnicas de los recurrentes. Inició Jessica Vergara por Du Yeon Choi para quien los argumentos de la Fiscalía 'son impertinentes'. Según la abogada los hechos no están probados.

Para Vanessa Zabala defensora de Vinicio Alvarado la norma aplicable en la sentencia corresponde al Código Orgánico Integral Penal (COIP) por el principio de la ley temporal a tiempo. Dijo que existen dos conductas típicas distintas que se encuentran en normas distintas y que tienen penas diferentes. Insistió en que se case la sentencia y se corrija el error de derecho por falta de lógica en los preceptos, según información proporcionada por la Corte.

Calixto Vallejo, defensor de Viviana Bonilla solicitó se ratifique su inocencia. Juan Pablo Albán patrocinador de Teodoro Calle reiteró que no se ha logrado refutar los cargos casacionales por parte de la Fiscalía debido a que la conducta no ha sido individual sino colectiva. Manifestó que no requiere que su cliente sea considerado cómplice sino que se ratifique su estado de inocencia.

Alfonso Zambrano, defensor de Rafael Correa insistió en que su cliente le encargó a Pamela Martínez, su exasesora una actividad lícita, no se apartó de su rol y de sus funciones. Por eso ratificó que se debe revisar la imputación objetiva. El autor mediato tiene el dominio del hecho el instigador no, replicó. Pablo Lizarzaburo, abogado de Víctor Fontana opinó que su exposición no fue refutada por la Fiscalía y pidió que se ratifique el estado de inocencia de su cliente.

Ramiro García, abogado de Ramiro Galarza expuso que no existe evidencia de conducta alguna. Dijo que se le procesa a una persona que no es gerente de la compañía y se confunde la responsabilidad de una persona jurídica.

Cristian Romero abogado de Jorge Glas solicitó casar la sentencia aplicando la norma que fue propuesta en su fundamentación del recurso al no haberse justificado los presupuestos de hecho y derecho.

Félix Zamora defensor de Pamela Martínez expresó que no se han adecuado a los presupuestos normativos y no aplica a la calidad de autora. Añadió que su cliente ha colaborado con la justicia por lo tanto se debe ratificar el estado de inocencia.

María del Mar Gallegos abogada de Alexis Mera destacó que en este caso se alegó la norma que rige un proceso, se debe casar la sentencia para que no se viole los derechos.

Patricio Cadena defensor de William Phillips habló de que no han sido desvanecidos los cargos casacionales expuestos en la audiencia del jueves por la Fiscalía. Eduardo León por Édgar Salas pidió revisar nulidades y que se acepte el recurso de casación. También requirió que se levante todas las medidas que pesan sobre el procesado.

Interviene Diego Chimbo por Bolívar Sánchez. Aseguró que es la única empresa y persona natural que nunca ha contratado con el Estado por tal razón no puede exigir una contraprestación. Esos puntos que debe ser revisados.

Luis Muñoz defensor de Laura Terán pidió justicia para su defendida, para sus hijos y familia. Gabriela Moreira defensora de Pedro Verduga pidió que case la sentencia del 22 de julio porque no se cumplen los presupuestos establecidos en el COIP. Ernesto Salcedo por Cristian Viteri mencionó que su cargo no era relevante por ser asambleísta suplente. Su intervención fue para una campaña electoral no para beneficios propios y en ese momento no estaba posesionado. Por eso solicitó se controle la estructura lógica de la sentencia.

El 22 de julio al resolver la apelación a la sentencia de primera instancia un tribunal de la Corte ratificó la condena impuesta a 20 procesados que fueron señalados por ser parte de una estructura criminal dedicada a la captación de aportes ilegales de contratistas del Estado. Los recursos se habrían entregado en efectivo y por cruce de facturas y fueron destinados a las campañas electorales de PAIS. La organización fue liderada desde Carondelet, aseguró la Fiscalía. Al momento hay un receso de 10 minutos.