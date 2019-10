Las disculpas que llegaron luego de las protestas

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Conaie) difundió un comunicado en sus redes sociales, donde consta la disculpa del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, por una expresión empleada en una entrevista.

En la misiva, dirigida a Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, y Jaime Vargas, presidente de la Conaie, Nebot indica que la “respuesta a Ecuavisa tuvo relación con una pregunta sobre cuál sería la reacción ante la actitud agresiva de un grupo de personas, integrado también por indígenas, que supuestamente vendrían a Guayaquil a enfrentar nuestra marcha”.

Añadió que “queda claro en qué situación, por qué y a quiénes me referí cuando utilicé la palabra ‘páramo’ (...) La expresión utilizada por mí, ni es general ni implica ‘odio’ o ‘racismo’, pues no solo que no los practico, sino que condeno ambos”.