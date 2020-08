"Hay un temor del votante a perder otros cuatro años más de tiempo"

Guillermo Lasso ha dicho que su plan de gobierno es el más completo. Sin embargo, este no ha pesado como para llevarlo a la Presidencia. ¿Cree que el temor a que regrese el correísmo al poder pueda ser ese impulso?

Hay un temor del votante a seguir improvisando. A tener gobiernos maltrechos que no tienen ni idea de cómo manejar el país. A perder otros cuatro años más de tiempo que no podemos perder. Más allá del correísmo, hay un temor a seguir de tumbo en tumbo.

¿Cree que el votante no teme que regrese el correísmo?

Mucha gente sí. Otra gente no. Y otros no tanto. No es algo que a nosotros nos obsesiona. Lo que nos obsesiona es perder tiempo.

¿Cómo sanear una institución desprestigiada como la Asamblea Nacional en la que la mayoría de partidos representados tiene o tuvo al menos un legislador investigado por presuntas irregularidades, incluido el movimiento CREO?

Lo de los miembros del movimiento CREO ha sido excepcional... Es uno de los poquísimos bloques que no han tenido ningún cuestionamiento en su comportamiento ético. Queremos reforzar esa tendencia. Nada es absoluto. Siempre se puede filtrar alguien que pueda sacar las uñas después... No hemos participado de acuerdos irregulares con el gobierno ni con nadie.

¿El próximo periodo legislativo deberá investigar a los asambleístas que no alcance a indagar este, o existirá un espíritu de cuerpo como ha sido usual?

El espíritu de cuerpo tiene que ser con el pueblo ecuatoriano, no con ningún asambleísta que haya deshonrado sus funciones. Tenemos que investigar a todos aquellos que hayan estado inmiscuidos en cualquier trama de corrupción venga de donde vengan. No tenemos que tener consideraciones con nadie.

¿Por qué aún no existe la respuesta a la pregunta de quién repartió el manejo de los hospitales?

Es una pregunta que merecemos que sea respondida. No olvidemos que esta pregunta no solo mancha a la Asamblea sino también al Ejecutivo y en la medida que no se esclarezca se va a pensar que todos tienen responsabilidad. Lo que más nos conviene es que se investigue quién repartió los hospitales, de qué hospitales se trató, cuáles fueron los grupos políticos.

¿CREO está dispuesto a volver a pactar con PAIS y otros a cambio de espacios en el CAL?

No queremos acuerdos con PAIS, sino por el país. Más que los membretes, lo que nos interesa es que haya coincidencias en las leyes y en la fiscalización. Si hay una organización que está claro que ha privilegiado sus intereses antes que los del país, a nosotros no nos interesará hacer acuerdos con ella. Si hay coincidencias, buscaremos una plataforma más sólida, pero no será ni sobre la base de componendas, troncha o intereses individuales o grupales.

Hablemos de propuestas. Qué le planteará Francisco Jiménez a los electores del distrito dos de Guayas en legislación y fiscalización...

Hay tres ejes sobre los que trabajaré mis propuestas: salud, combatir la corrupción e implementar la reforma económica. En este último tema tenemos que mejorar la normas que tenemos como la Ley de Emprendimiento, tiene que incluir un capítulo que promueva el empleo joven y el de grupos etarias marginados como los de 50 años para arriba. Incentivos fiscales para promover estas plazas de empleo. En salud, hay que tener políticas de fiscalización porque lo que pasó ahora no puede volver a pasar nunca más. En lucha contra la corrupción, a penas está en primer debate la Ley de Extinción de Dominio. Tenemos que procurar se termine el debate y que se convierta en ley, sino yo personalmente me encargaré de impulsar esta ley. Hay que reformar el Código Integral Penal y en el Consejo de la Judicatura para asegurarnos que pueda actuar con independencia.