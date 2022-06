Luis Andrade se salvó de ser una víctima más de una de las tres nuevas modalidades de estafa que circulan en Quito, en este último año, a través de medios informáticos: falsos ofrecimientos laborales, devoluciones ficticias de vehículos robados y la incriminación en supuestos delitos judiciales, principalmente de tipo penal.

El Gobierno recuerda a los municipios que deben ajustarse a la decisión sobre las motos Leer más

Andrade cuenta que hace dos meses una mujer lo contactó a través de WhatsApp para informarle que había sido seleccionado para trabajar en una supuesta empresa petrolera, desempeñando un alto cargo, y que debía desplazarse hacia el bloque 6, en Orellana, oriente ecuatoriano.

Todo parecía creíble, aduce la víctima. Principalmente porque la vacante ofrecida era acorde a su perfil profesional. Además, había aplicado para puestos similares en varias ocasiones.

Finalmente, la farsa se descubrió cuando el presunto estafador le solicitó a la víctima un único requisito de acceso: cumplir con un curso de riesgos en pozos petroleros, a cargo de la supuesta entidad contratante.

Operativos Las autoridades efectuaron 14 operativos. Desarticularon tres estructuras criminales. Capturaron a 14 personas dedicadas a estos delitos.



“Me dijeron que el costo era de 250 dólares. Que solo quedaba un cupo. En relación al sueldo de 2500 que me ofrecían, eso no era nada, pero sí dudé, por lo afortunado que era y por las faltas de ortografía con que me escribían. Eso me alertó”.

Mientras Andrade les seguía el juego y accedía a las peticiones, investigaba por otros canales el tipo de empresa que era y si constaba en algún registro público.

Ahí descubrió que dicha empresa solo existía en Estados Unidos. La página web era falsa. Y la dirección de las oficinas no existía.

Según estadísticas de la Policía, en 2021 se registraron 1.851 delitos de este tipo. De estos, 1.275 pertenecen solo a Quito, mientras que otros 298 se reportaron en otros cantones de Pichincha.

Al respecto, Gonzalo García, jefe de la Unidad Nacional de Ciberdelitos, añade que existen en el país bandas delictivas dedicadas a estafar a escala nacional e internacional, pero no solo bajo esta modalidad, sino también a través de otras dos.

Edith Salazar cuenta que en su intento por recuperar el vehículo robado de un familiar, casi es extorsionada.

Los presuntos delincuentes la contactaron a su celular para indicarle que ellos conocían el paradero del automotor, pero solamente se lo entregarían a cambio de 300 dólares.

Guayaquil: Más de 150 balazos descargó una pistola Taurus en 13 eventos violentos Leer más

Según el jefe de la Policía, los extorsionadores de este tipo tienen acceso a los números privados de las personas porque estas, en su desesperación tras el robo de los carros, colocan información delicada en anuncios que difunden en redes sociales y otros canales digitales.

“Pedí pruebas de que en efecto era mi carro, pero se rehusaron. Me pidieron que primero deposite el dinero en una cuenta de ahorros y que después me señalarían el lugar en el que debía recoger el auto. Al final no accedí porque no tenía esa cantidad”, dice la mujer.

Este año, las autoridades ya registran 593 nuevos casos por delitos cibernéticos; 256 se generaron por apropiación fraudulenta por medios digitales; 34 por intimidación, que es la segunda forma de robo; y la tercera recae en estafa, con 43 afectados. Este Diario se contactó con los números de celular desde los cuales se intentó estafar a los entrevistados, pero estaban fuera de línea.