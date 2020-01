- ¿Cuál es la diferencia de este virus con respecto a otros que se han generado antes?

- Es un virus que ataca primero a la vía respiratoria dando sintomatología de gripe, tos, malestar, fiebre, escalofrío, y que puede pasar a otros órganos por su proceso inflamatorio, y eso precisamente hace que ese paciente sea de altísima gravedad y pueda fallecer. No se conoce aún tratamiento alguno, pero como es una enfermedad viral tiene autolimitación, por lo tanto no todos los pacientes que tengan la enfermedad van necesariamente a fallecer, puede recuperarse un gran número de ellos.

- ¿Qué importancia tiene la prevención en la propagación del virus?

- Por lo que no tenemos todavía elementos fundamentales de la tasa de ataque de la letalidad verdadera de este virus sobre los seres humanos, hay que recurrir a los principios básicos de la salud pública y esos principios nos dicen que el 42 % que se infiere en la mortalidad está en el cuidado personal. Hay que empezar a cambiar los hábitos, evitar el contacto pegado de las personas, no saludar con beso, lavarse las manos frecuentemente, mejorar la alimentación, tomar muchos líquidos, etc. Como no hay tratamiento por ahora, lo primero es la prevención del contagio.

- ¿Está nuestro sistema de salud preparado para afrontar posibles casos?

- Nuestro sistema de salud tiene fortalezas y debilidades. Nosotros tenemos que refortalecer el sistema sanitario y chequear en donde existen las debilidades. Pienso que una de las debilidades claras es recuperar nuestro Instituto Nacional de Higiene, que en la década pasada, en el Gobierno anterior, fue eliminado para generar dos instancias: el Arcsa y el Inspi. Ahí hay instrumentos fundamentales para hacer diagnósticos tempranos. No podemos andar mandando muestras a otros sitios cuando tenemos allí recursos e instrumentos.

- ¿Qué papel deberían jugar los municipios en este tema?

- Hay que hacer sistemas locales de salud; pero esto no es para halar carretones o dar medicamentos, sino es aterrizar el valor comunicacional en la estrategia de información y educación en salud. Estamos seguros de que con esto, junto al agua potable y alcantarillado que son obligación de los municipios, derrotaríamos la mortalidad en el 62 % de la condición. El rol es fundamental. Los municipios a través del Cootad pueden hacer muchísimo por la salud lejos de dar asistencialismo.

La entrevista completa: