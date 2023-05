La muerte cruzada, anunciada este miércoles 17 de mayo por el presidente Guillermo Lasso, disuelve de forma inmediata a la Asamblea Nacional y le otorga un plazo máximo de siete días al Consejo Nacional Electoral para que se convoque a nuevas elecciones presidenciales y legislativas.

La firma del decreto anunciado en cadena nacional no ha tardado en generar reacciones por parte de distintas figuras políticas ecuatorianas, quienes tomaron sus cuentas en redes sociales para pronunciarse.

El expresidente de la república ecuatoriana Rafael Correa aseguró, por medio de su cuenta de Twitter, que la muerte cruzada es "ilegal". Correa cuestionó el argumento de "grave conmoción política e interna" esgrimido por el actual presidente.

Como dato, el juicio político fue incentivado por un grupo de fuerzas opositoras, entre ellas el grupo parlamentario de Unión por la Esperanza, liderado por Rafael Correa; y el Partido Social Cristiano, a los que también se unieron miembros del movimiento indígena Pachakutik, de Izquierda Democrática, además de otros legisladores independientes.

Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna «conmoción interna». Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse.

En todo caso, es la GRAN oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la Patria✊🏽 pic.twitter.com/5KETxMyN6x — Rafael Correa (@MashiRafael) May 17, 2023

Ecuatorianos:

Esto es ilegal. Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución.

En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su Gobierno y sus legisladores de alquiler.

Hoy más unidos que… https://t.co/P9igzA0mL3 — Rafael Correa (@MashiRafael) May 17, 2023

Por su parte, el expresidente de la República Lenin Moreno, quien también fungió en dos períodos como vicepresidente, en el gobierno de Rafael Correa, no tardó en dar declaraciones por medio de su cuenta de Twitter.

Es la hora ciudadana, cabeza fría, entender el momento, privilegiar lo verdaderamente importante: LIBERTAD, DEMOCRACIA, INSTITUCIONALIDAD, RESPETO, BIENESTAR CIUDADANO. Para ello se requiere (es condición no opción): UNIDAD, ORGANIZACIÓN, SINCRONICIDAD, sobre todo HUMILDAD Y… — Lenín Moreno (@Lenin) May 17, 2023

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y abiertamente opositor del gobierno ecuatoriano vigente, a través de sus redes sociales, definió la muerte cruzada como un "cobarde autogolpe de estado".

Al no contar con los votos necesarios para salvarse de su inminente destitución Lasso da un cobarde autogolpe de Estado con ayuda de Policía y FFAA, sin apoyo ciudadano, convirtiendose en una inminente dictadura.

Nos reuniremos en un consejo ampliado con nuestras bases. https://t.co/dekqw9ehZR — Leonidas Iza Salazar Oficial (@LeonidasIzaSal1) May 17, 2023

Se pronunció también Andrés Arauz, exministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano durante la presidencia de Rafael Correa, además de contrincante del actual presidente Guillermo Lasso, frente al cual perdió en las elecciones presidenciales del año 2021. Por medio de su cuenta de Twitter tildó de "cobarde" al actual mandatario.

Lasso, no eres ningún demócrata. Eres un cobarde.



No ves la muerte cruzada como una solución democrática. Es tu "salida" cínica para huir del juicio político y para meter leyes plutocráticas y ANTIdemocráticas a espaldas de la gente.



Con la Constitución en la mano y la… — Andrés Arauz (@ecuarauz) May 17, 2023

El excandidato a la Presidencia de la república en las elecciones del año 2021, Xavier Hervas, quien también se enfrentó a Guillermo Lasso en las urnas, expresó en redes sociales su inconformidad frente a la medida.

El decreto #741 incrementa la inestabilidad, la Muerte Cruzada es una medida irresponsable cuando lo que necesita el Ecuador es estabilidad y certezas. El interés del presidente de defender su posición personal lleva al país a mayor deterioro. Hoy es un día de preocupación en… — Xavier Hervas (@xhervas) May 17, 2023

También, el exalcalde de la capital ecuatoriana, Jorge Yunda, a primeras horas de la mañana, en su plataforma de Twitter, expresó su preocupación.

Triste final del cuello blanco. #MuerteCruzada — Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) May 17, 2023

Alfonso Xavier Harb Viteri, expolítico ecuatoriano, quien fue fue diputado del antiguo Congreso Nacional del Ecuador, publicó un vídeo afirmando que apoya la decisión tomada por el presidente Lasso.

Sobre la decisión de muerte cruzada, respaldo totalmente la decisión. La Asamblea entró en un plano de generar absoluta ingobernabilidad, bloqueo y desestabilización. Enjuiciar a un Pdte por un delito absolutamente no comprobado fue un despropósito con un clarísimo movil… pic.twitter.com/ohtKQjV5Dq — Alfonso Xavier Harb Viteri (@pochoharbEC) May 17, 2023

Otto Ramón Sonnenholzner Sper, quien fue vicepresidente de la República durante casi dos años durante el período presidencial de Lenin Moreno, emitió un comentario por medio de su cuenta de Twitter.

Esta crisis es resultado de la irresponsabilidad de una clase política que ha puesto sus intereses por encima de las necesidades de los ecuatorianos.



El país no merece más división e inestabilidad. Se debe recuperar la calma y trabajar por fortalecer la esperanza de un verdadero… — Otto Sonnenholzner (@ottosonnenh) May 17, 2023

Yaku Peréz, ex presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa de 2013 a 2019, ex prefecto de Azuay y el elegido para representar a la organización política Pachakutik como candidato en las elecciones presidenciales pasadas, no se ha quedado callado y publicó un vídeo de 1 minuto en el que invita a la ciudadanía a meditar sobre las próximas elecciones.